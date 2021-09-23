Магомедов: 70% пенсионных взносов сейчас вкладываются в ОВГЗ

Пенсионные фонды не имеют достаточно инструментов для размещения накоплений.

Магомедов: 70% пенсионных взносов сейчас вкладываются в ОВГЗ
Фото: Макс Требухов

Председатель НКЦБФР Руслан Магомедов заявил, что Украине не хватает инструментов для размещения пенсионных взносов. По его словам, сейчас 70% всех накоплений вкладываются в облигации государственного займа.

Об этом он сказал на круглом столе "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" в Институте Горшенина.

"Я вижу проблем с тем, где мы будем размещать эти средства. Уже сейчас работают негосударственные пенсионные фонды, и к сожалению, очень мало инструментов, где эти средства могут размещаться. Более 70% вкладываются в облигации внутреннего государственного займа. Это, с одной стороны , хорошо, потому что дает экономике ресурс, но исключает вариативность вложений. Управляющим этими фондами трудно показывать лучший результат, потому что почти все придерживаются подобной стратегии - нет инструментов ", - сказал Магомедов.

По его словам, НКЦБФР планирует создавать условия для развития других инструментов, в том числе - иностранные ценные бумаги.

При этом он подчеркнул, что пенсионные накопления имеют огромный ресурс для экономического развития государства. "Если все сделать с умом и постепенно, то я считаю, в Украине есть очень хороший шанс догнать и перегнать наших соседей по Советскому Союзу не только с точки зрения социального обеспечения своих граждан, но и с точки зрения развития страны", - сказал Магомедов.

Напомним, что в 2020 году Кабинет министров анонсировал создание в Украине полноценного фондового рынка.

Введение обязательной накопительной пенсионной системы может стать ключевым ресурсом для развития фондового рынка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новые штрафы введут в УкраинеНовые штрафы введут в Украине
Цена на газ в Европе резко снизиласьЦена на газ в Европе резко снизилась
«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоинаИнвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина
Блок рекламы


Похожие новости
Вложения в ОВГЗ в июле: Ощад — лидер по сокращению, Приват — по приростуВложения в ОВГЗ в июле: Ощад — лидер по сокращению, Приват — по приросту
Тейперинг надо начинать сейчас, иначе экономику США ждет перегрев — чиновник ФРСТейперинг надо начинать сейчас, иначе экономику США ждет перегрев — чиновник ФРС
Минфин 17 августа разместил рекордно низкий объем ОВГЗМинфин 17 августа разместил рекордно низкий объем ОВГЗ
Минэнерго увеличило план накопления угля вдвое - до 3 млн тонн, сейчас есть только 763 тысячиМинэнерго увеличило план накопления угля вдвое - до 3 млн тонн, сейчас есть только 763 тысячи
Минфин заработал на ОВГЗ 178,2 млрд гривен, 1 810 млн долларов и 420 млн евроМинфин заработал на ОВГЗ 178,2 млрд гривен, 1 810 млн долларов и 420 млн евро
На ОВГЗ-аукционах 3 августа Минфин привлек 1,9 миллиардаНа ОВГЗ-аукционах 3 августа Минфин привлек 1,9 миллиарда
Цены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 летЦены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 лет
Агрохолдинги получают сверхприбыли, спекулируя ценами на продукты – МагомедовАгрохолдинги получают сверхприбыли, спекулируя ценами на продукты – Магомедов
Не могут продукты в Украине стоить дороже, чем в ЕС - МагомедовНе могут продукты в Украине стоить дороже, чем в ЕС - Магомедов
Сейчас может быть лучшее время для инвестиций в Азию — стратег JPMorganСейчас может быть лучшее время для инвестиций в Азию — стратег JPMorgan
Последние новости
Подгружаем последние новости