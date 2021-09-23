Магомедов: 70% пенсионных взносов сейчас вкладываются в ОВГЗ

Председатель НКЦБФР Руслан Магомедов заявил, что Украине не хватает инструментов для размещения пенсионных взносов. По его словам, сейчас 70% всех накоплений вкладываются в облигации государственного займа.

Об этом он сказал на круглом столе "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" в Институте Горшенина.

"Я вижу проблем с тем, где мы будем размещать эти средства. Уже сейчас работают негосударственные пенсионные фонды, и к сожалению, очень мало инструментов, где эти средства могут размещаться. Более 70% вкладываются в облигации внутреннего государственного займа. Это, с одной стороны , хорошо, потому что дает экономике ресурс, но исключает вариативность вложений. Управляющим этими фондами трудно показывать лучший результат, потому что почти все придерживаются подобной стратегии - нет инструментов ", - сказал Магомедов.

По его словам, НКЦБФР планирует создавать условия для развития других инструментов, в том числе - иностранные ценные бумаги.

При этом он подчеркнул, что пенсионные накопления имеют огромный ресурс для экономического развития государства. "Если все сделать с умом и постепенно, то я считаю, в Украине есть очень хороший шанс догнать и перегнать наших соседей по Советскому Союзу не только с точки зрения социального обеспечения своих граждан, но и с точки зрения развития страны", - сказал Магомедов.

Напомним, что в 2020 году Кабинет министров анонсировал создание в Украине полноценного фондового рынка.

Введение обязательной накопительной пенсионной системы может стать ключевым ресурсом для развития фондового рынка.