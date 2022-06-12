Сколько сейчас стоят бензин, ДТ и автогаз: самые высокие и низкие цены на АЗС

Украинские АЗС скорректировали цены на бензин и ДТ в условиях дефицита топлива.

Об этом свидетельствуют данные портала AutoRia, информирует Апостроф .

По состоянию на 12 июня, средняя стоимость литра бензина марки А95 стоит 50,27 гривен, дизельного топлива – 56,58 гривен, а автомобильного газа – 41,57 грн.

Премиум-бензин А95+ украинским водителям обойдется в 52,27 гривен/литр. Данные AutoRia свидетельствуют о том, что автомобильный газ дешевле можно приобрести на заправках сети UPG, где литр отпускают по цене в 37 гривен.

Дороже всего дизельное топливо предлагают на заправках Shell и Mango - по 57,99 гривен. Подобная ситуация с бензином марки А95, который по 51-52 гривны за литр отпускают на АЗС сетей Mango, Okko, WOG и БРСМ-Нефть.

Следует также отметить, что газозаправочные станции "Укрнафты" и "Авиас" предлагают водителям даже бензин А92 за 49 гривен.