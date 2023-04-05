США та ЄС обіцяють протистояти спробам дестабілізувати глобальні енергетичні ринки

Країни розробляють плани, як і надалі берегтися від енергетичного шантажу Кремля, інформує ZN.ua.

США та ЄС обіцяють протистояти спробам дестабілізувати глобальні енергетичні ринки
© ТСН

Сполучені Штати та Європейський Союз пообіцяли відкрито протистояти будь-яким спробам Росії використати енергетику в якості зброю та дестабілізувати глобальні енергетичні ринки, повідомляє CNN.

«Обидві сторони підтвердили свою рішучу прихильність відкритому протистоянню, вдаючись до адекватних заходів, проти зусиль, спрямованих на подальшу дестабілізацію глобальної енергетичної ситуації та обхід санкцій», – йдеться у спільній заяві, оприлюдненій після засідання Енергетичної ради ЄС-США в Брюсселі.

Західні лідери застерегли президента Росії Владіміра Путіна від використання експорту енергоресурсів в якості зброї.

«Прискорення енергетичного переходу, зменшення залежності від викопного палива та скорочення споживання енергії є ключовими для зміцнення енергетичної безпеки та протидії спробам перетворити енергетику на зброю», — наголошується в спільній заяві.

Рада також обговорила шляхи зміцнення енергетичної безпеки в Україні та Молдові.

«Після успішної синхронізації України та Молдови з електромережею ЄС Рада має намір продовжувати підтримувати швидке відновлення та реконструкцію України, а також підтримувати як Україну, так і Молдову, сприяючи їхньому довгостроковому економічному переходу та переходу до чистої енергії», — йдеться в заяві.

США та ЄС також пообіцяли продовжувати координувати двосторонні та багатосторонні заходи для підтримки стабільності світових енергетичних ринків.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Фінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в ГельсінкіФінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в Гельсінкі
Світовий банк дозволив перенаправити до $132 мільйонів на кредити «5-7-9» і держгарантії аграріямСвітовий банк дозволив перенаправити до $132 мільйонів на кредити «5-7-9» і держгарантії аграріям
ЦБ ОАЕ анулював банківську ліцензію російського МТС-банку через санкції СШАЦБ ОАЕ анулював банківську ліцензію російського МТС-банку через санкції США
Нацбанк отримав перший транш від МВФ на $2,7 млрдНацбанк отримав перший транш від МВФ на $2,7 млрд
Канадський Червоний Хрест переказав Україні понад 220 млн доларів допомогиКанадський Червоний Хрест переказав Україні понад 220 млн доларів допомоги
Блок рекламы


Похожие новости
Банкрутство американського SVB: поки Маск думає над купівлею банку, світові фінансові ринки «худнуть»Банкрутство американського SVB: поки Маск думає над купівлею банку, світові фінансові ринки «худнуть»
Нафтогаз почав захоплювати суміжні ринки: вперше отримано ліцензію на здійснення функцій облгазу в одній із областейНафтогаз почав захоплювати суміжні ринки: вперше отримано ліцензію на здійснення функцій облгазу в одній із областей
Названо супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекаутуНазвано супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекауту
Глобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRIГлобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRI
Європейські енергетичні компанії повинні надати Україні більше обладнання для відновлення системи – Енергетичне співтовариствоЄвропейські енергетичні компанії повинні надати Україні більше обладнання для відновлення системи – Енергетичне співтовариство
Світові ринки втратили $36 трлн за 9 місяцівСвітові ринки втратили $36 трлн за 9 місяців
Підтримання доходів "Нафтогазу" несло загрозу енергетичній незалежності України - висновок Тимчасової комісії ВРПідтримання доходів "Нафтогазу" несло загрозу енергетичній незалежності України - висновок Тимчасової комісії ВР
Верховна Рада прикрутила можливості забудовників для зловживань на стадії будівництва – банки обіцяють відновити іпотекуВерховна Рада прикрутила можливості забудовників для зловживань на стадії будівництва – банки обіцяють відновити іпотеку
Саудівська Аравія та Японія обіцяють співпрацювати для стабілізації світового ринку нафтиСаудівська Аравія та Японія обіцяють співпрацювати для стабілізації світового ринку нафти
Работники вагоноремонтного завода Жмеринки надеются на помощь власти в спасении предприятия
Последние новости
Подгружаем последние новости