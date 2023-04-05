США та ЄС обіцяють протистояти спробам дестабілізувати глобальні енергетичні ринки

Сполучені Штати та Європейський Союз пообіцяли відкрито протистояти будь-яким спробам Росії використати енергетику в якості зброю та дестабілізувати глобальні енергетичні ринки, повідомляє CNN.

«Обидві сторони підтвердили свою рішучу прихильність відкритому протистоянню, вдаючись до адекватних заходів, проти зусиль, спрямованих на подальшу дестабілізацію глобальної енергетичної ситуації та обхід санкцій», – йдеться у спільній заяві, оприлюдненій після засідання Енергетичної ради ЄС-США в Брюсселі.

Західні лідери застерегли президента Росії Владіміра Путіна від використання експорту енергоресурсів в якості зброї.

«Прискорення енергетичного переходу, зменшення залежності від викопного палива та скорочення споживання енергії є ключовими для зміцнення енергетичної безпеки та протидії спробам перетворити енергетику на зброю», — наголошується в спільній заяві.

Рада також обговорила шляхи зміцнення енергетичної безпеки в Україні та Молдові.

«Після успішної синхронізації України та Молдови з електромережею ЄС Рада має намір продовжувати підтримувати швидке відновлення та реконструкцію України, а також підтримувати як Україну, так і Молдову, сприяючи їхньому довгостроковому економічному переходу та переходу до чистої енергії», — йдеться в заяві.

США та ЄС також пообіцяли продовжувати координувати двосторонні та багатосторонні заходи для підтримки стабільності світових енергетичних ринків.