Світові ринки втратили $36 трлн за 9 місяців

Світові акції та облігації втратили рекордну суму в 36 трильйонів доларів за останні дев’ять місяців у результаті шаленого розпродажу. Це стосувалось як надбезпечних казначейських зобов’язаннь США , так і ризикових акцій. Про це пише Bloomberg.

За словами експертів видання , рік тільки наближається до останнього кварталу і попереду, ще більше проблем. Центральні банки намагаються вгамувати ситуацію, даючи зрозуміти, що мають намір підвищувати процентні ставки й надалі, щоб приборкати інфляцію, навіть якщо це призведе до економічної рецесії.

Для ринків, які почали рік з оцінок на рекордних рівнях, відкат ліквідності став максимальним.

«Ми бачимо, як світ перебудовується політично та економічно, а тенденції, що починаються зараз, триватимуть до кінця десятиліття. Ми переживаємо те, що німецькою мовою називають «Zeitenwende», епохальний зсув», — каже глобальний керівник відділу інвестицій GAM Investment Девід Доусетт.

Цьогорічний відкат випереджає різке падіння, яке спостерігалося під час фінансової кризи 2008-2009 рр. і пандемії 2020 р.

Це й не дивно, враховуючи хвилю готівки, яка хлинула на світові ринки у важкі роки. Але темпи цьогорічного руйнування вартості викликають тривогу: 36 трильйонів доларів, які втратили ринки за дев’ять місяців, накопичувались вдвічі довше - з середини 2020 року до кінця 2021 року.

Легка грошово-кредитна політика була наріжним каменем найдовшого в історії злету ринків цінних паперів, який лише ненадовго перервав у 2020 році COVID. Тепер Федеральна резервна система США та центробанки інших країн тепре вимушені руйнувати те, що вони вибудовували роками.

Стратеги BofA нарахували 294 підвищення процентних ставок у всьому світі з серпня 2021 року. У результаті капіталізація світового ринку акцій і облігацій різко впала.

Показники волатильності світових валют та облігацій були головними індикатором поточного падіння ринків. Більшу частину цього року вони були підвищені, а індекс волатильності ICE BofA Treasury наближався до рівнів, досягнутих під час спалаху пандемії в 2020 році. Однак індекс волатильності CBOE, відомий як вимірювач страхів Уолл-стріт, залишається нижчим за рівні минулих ведмежих ринків. Деякі інвестори стурбовані тим, що йому є куди рости. Goldman Sachs Group Inc. і BlackRock Inc. є одними з тих, хто попереджає, що ринки ще не оцінили ризики глобальної рецесії.

2022 рік став одним із тих рідкісних років, коли облігації та акції розпродавалися одночасно. Зрештою, інфляція досягла максимуму за кілька десятиліть, що змушує центральні банки діяти агресивно. Зростання вартості позик, високі ціни на нафту та війна в Україні тим часом затьмарюють перспективи економічного зростання та прибутків компаній.

Усе це призвело до того, що індекси S&P 500 та Nasdaq 100 третій квартал поспіль залишаються в мінусі, що є найдовшою «мінусовою» смугою з часів світової фінансової кризи 2008 року та «кризи доткомів» початку 2000-х.

Що стосується альтернатив: казначейські зобов’язання та золото, які є двома традиційними «оазисами безпеки», втратили навіть більше, ніж акції цього кварталу. Біткойн і долар є єдиними активами, які досі приносять прибуток.

На думку експертів третій квартал 2022 року також займе своє місце в підручниках історії через одне із найбільших падінь: це перший квартал з 1938 року, коли індекс S&P 500 закрився в мінусі після зростання понад 10%.

«2022 рік став роком «болісної зміни режиму», — сказав головний інвестиційний стратег BofA Майкл Хартнетт.