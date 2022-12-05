Глобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRI

Продажі зброї та військових послуг у світі зростають сьомий рік поспіль. 100 найбільших компаній галузі у 2021 році досягли показника продажів на суму $592 млрд, що на 1,9% більше порівняно з 2020 роком. Про це свідчать нові дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Проте хоча темпи зростання в 2020–2021 роках були вищими, ніж у 2019–2020 роках (1,1%), вони все ще були нижчими за середній показник за чотири роки до пандемії #Covid-19# (3,7%). На глобальних ланцюжках поставок, багато з яких було порушено, серйозно позначилася пандемія COVID-19.

«Ми могли б очікувати ще більшого зростання продажів зброї у 2021 році без постійних проблем із ланцюгом поставок, – сказала директорка Програми військових витрат і виробництва зброї SIPRI докторка Люсі Беро-Сюдро. – Як великі, так і менші збройні компанії заявили, що їхні продажі вплинули протягом року. Деякі компанії, такі як Airbus і General Dynamics, також повідомили про брак робочої сили».