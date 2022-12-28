Нафтогаз почав захоплювати суміжні ринки: вперше отримано ліцензію на здійснення функцій облгазу в одній із областей

Новостворена дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" - "Газорозподільні мережі України", отримала першу ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Про це повідомляється на сайті компанії.

Наразі дія ліцензії розповсюджуються лише на територію Кіровоградської області. Проте важливість цього факту полягає в тому, що "Нафтогаз", який з травня 2022 року отримав фактично монопольне становище на ринку продажу газу, тепер через свою дочірню компанію вийшов ще й на ринок розподілу, використовуючи для цього облгази, конфісковані у Фірташа.

Як випливає з повідомлення, видача ліцензії була ухвалена НКРЕКП 26 грудня 2022 року.

«Це безпрецедентний виклик – в умовах військового стану проводити реформування газорозподільної системи України»,- прокоментував голова правління "Газорозподільних мереж України" Денис Миргородський.

""ТОВ «Газорозподільні мережі України» покликане створити автономного та незалежного Національного оператора газорозподільної системи України з метою дотримання державницької позиції щодо розвитку та забезпечення функціональності, безперервності робіт, цілісності, стійкості об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі постійного забезпечення споживачів послугами з розподілу природного газу", - додали в компанії.

Зазначається, для виконання функцій з розподілу газу компанія має намір використовувати державні газорозподільні мережі, які були передані в експлуатацію згідно Постанови КМУ №1335 від 25 листопада 2022 року "Про врегулювання питання використання газорозподільних систем або їх складових".

Втім, компанія дещо опустила подробиці цієї історії.

Нагадаємо, 25 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) 26 регіональних операторів газорозподільних систем. Більшість із них — облгази, які працювали під брендом компанії РГК, яку пов'язують із Фірташем.

30 травня стало відомо, що Кабінет Міністрів України передав ці облгази в управління «Чорноморнафтогазу», що входить до структури НАК «Нафтогаз України».