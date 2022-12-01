Європейські енергетичні компанії повинні надати Україні більше обладнання для відновлення системи – Енергетичне співтовариство

Союзники допомагають Україні пережити наслідки російських бомбардувань, інформує ZN.ua.

Європейські енергетичні компанії повинні надати Україні більше обладнання для відновлення системи – Енергетичне співтовариство
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Внаслідок масштабних ракетних обстрілів з боку Росії значна частина енергетичної інфраструктури України була або пошкоджена, або взагалі виведена з ладу. Для її відновлення необхідне спеціальне обладнання, яке наразі можуть надати партнери. В Енергетичному співтоваристві закликали європейські енергетичні компанії посилити допомогу Україні, щоб відновити пошкоджені російськими обстрілами об’єкти. Про це повідомляє CNN.

У заяві Енергетичного співтовариства зазначено, що воно надає допомогу Україні, координуючи пожертвування спеціального обладнання, і вже зробило свій внесок у стабілізацію енергосистеми нашої держави.

“Цього місяця сім партій енергетичного обладнання, координованих Секретаріатом у співпраці з Координаційним центром реагування на надзвичайні ситуації ЄС (ERCC), прибули до України. Це вкрай необхідні інструменти, запобіжники, зварювальні електроди, товщиноміри, генератори та інше електричне та газове обладнання, надане компаніями з Естонії, Великої Британії, Франції, Італії, Швеції, Словаччини та Литви”, – сказав директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковскі.

Він додав, що з початку війни в Україну було доставлено 37 вантажів із 20 країн світу. Ще 47 відправлень перебувають в дорозі.

В Енергетичному співтоваристві заявили, що основне завдання організації полягає в тому, щоб допомогти Україні та іншим країнам регіону Європейського Союзу реформувати їхні енергетичні сектори. Там закликали європейські компанії й надалі надавати допомогу нашій державі, особливо у зимні місяці.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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