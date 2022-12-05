Названо супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекауту
У випадку нових ударів ворога по енергооб'єктах України та повної відсутності електропостачання, в Києві продовжуватимуть працювати окремі супермаркети, ринки та торгові центри. Вони будуть підключені до генераторів та інших електроджерел. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко в Telegram.
Деталі
За його словами, наразі вже складено перелік, із зазначенням адрес магазинів, ринків і ТРЦ, які продовжуватимуть забезпечувати потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.
Супермаркети
Адреси супермаркетів можна подивитися за цим посиланням.
Ринки
Адреси ринків тут. Поки в списку три ринки:
- «Бессарабський ринок», площа Бессарабська, 2 (Шевченківський район);
- «Володимирський ринок», вулиця Антоновича, 115 (Голосіївський район);
- «Житній ринок», вулиця Верхній Вал, 16 (Подільський район).
Торгові центри
Адреси ТЦ можна подивитися за цим посиланням.
- «River Mall», вул. Дніпровська набережна, 10;
- «Ретровіль», пр-кт. Правди, 47;
- «Sky Mall», пр-кт. Р. Шухевича, 2 Т;
- «Мега Сіті», Харківське шосе, 19;
- «Атмосфера», Столичне шосе, 103;
- «All», вул. Академіка Заболотного, 37;
- «Lavina Mall», вул. Берковецька, 6-Д;
- «Гуллівер», пл. Спортивна, 1-А;
- «Космомультимол», вул. Вадима Гетьмана, 6;
- «Смарт Плаза Оболонь», вул. Левка Лук'яненка, 19 (колишня Маршала Тимошенка);
- «Аркадія», Дніпровська набережна, 33;
- «New Way», вул. Арітектора Вербицького, 1-А;
- «Базар на Лісовий», вул. Попудренка, 65.
Зазначається, що графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.