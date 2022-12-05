Названо супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекауту

У випадку нових ударів ворога по енергооб'єктах України та повної відсутності електропостачання, в Києві продовжуватимуть працювати окремі супермаркети, ринки та торгові центри. Вони будуть підключені до генераторів та інших електроджерел. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Названо супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекауту
Фото: wikipedia.org

Деталі

За його словами, наразі вже складено перелік, із зазначенням адрес магазинів, ринків і ТРЦ, які продовжуватимуть забезпечувати потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.

Супермаркети

Адреси супермаркетів можна подивитися за цим посиланням.

Ринки

Адреси ринків тут. Поки в списку три ринки:

  • «Бессарабський ринок», площа Бессарабська, 2 (Шевченківський район);
  • «Володимирський ринок», вулиця Антоновича, 115 (Голосіївський район);
  • «Житній ринок», вулиця Верхній Вал, 16 (Подільський район).

Торгові центри

Адреси ТЦ можна подивитися за цим посиланням.

  • «River Mall», вул. Дніпровська набережна, 10;
  • «Ретровіль», пр-кт. Правди, 47;
  • «Sky Mall», пр-кт. Р. Шухевича, 2 Т;
  • «Мега Сіті», Харківське шосе, 19;
  • «Атмосфера», Столичне шосе, 103;
  • «All», вул. Академіка Заболотного, 37;
  • «Lavina Mall», вул. Берковецька, 6-Д;
  • «Гуллівер», пл. Спортивна, 1-А;
  • «Космомультимол», вул. Вадима Гетьмана, 6;
  • «Смарт Плаза Оболонь», вул. Левка Лук'яненка, 19 (колишня Маршала Тимошенка);
  • «Аркадія», Дніпровська набережна, 33;
  • «New Way», вул. Арітектора Вербицького, 1-А;
  • «Базар на Лісовий», вул. Попудренка, 65.

Зазначається, що графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.





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