Названо супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекауту

У випадку нових ударів ворога по енергооб'єктах України та повної відсутності електропостачання, в Києві продовжуватимуть працювати окремі супермаркети, ринки та торгові центри. Вони будуть підключені до генераторів та інших електроджерел. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Фото: wikipedia.org

Деталі

За його словами, наразі вже складено перелік, із зазначенням адрес магазинів, ринків і ТРЦ, які продовжуватимуть забезпечувати потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.

Супермаркети

Адреси супермаркетів можна подивитися за цим посиланням.

Ринки

Адреси ринків тут. Поки в списку три ринки:

«Бессарабський ринок», площа Бессарабська, 2 (Шевченківський район);

«Володимирський ринок», вулиця Антоновича, 115 (Голосіївський район);

«Житній ринок», вулиця Верхній Вал, 16 (Подільський район).

Торгові центри

Адреси ТЦ можна подивитися за цим посиланням.

«River Mall», вул. Дніпровська набережна, 10;

«Ретровіль», пр-кт. Правди, 47;

«Sky Mall», пр-кт. Р. Шухевича, 2 Т;

«Мега Сіті», Харківське шосе, 19;

«Атмосфера», Столичне шосе, 103;

«All», вул. Академіка Заболотного, 37;

«Lavina Mall», вул. Берковецька, 6-Д;

«Гуллівер», пл. Спортивна, 1-А;

«Космомультимол», вул. Вадима Гетьмана, 6;

«Смарт Плаза Оболонь», вул. Левка Лук'яненка, 19 (колишня Маршала Тимошенка);

«Аркадія», Дніпровська набережна, 33;

«New Way», вул. Арітектора Вербицького, 1-А;

«Базар на Лісовий», вул. Попудренка, 65.

Зазначається, що графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.