17% украинского бизнеса сейчас приостановили свою деятельность — министр финансов
Сергей Марченко призывает компании возобновлять работу, информирует
На сегодняшний день 17 процентов бизнеса Украины приостановили свою деятельность из-за полномасштабной войны РоSSии против нашего государства, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью
Кроме этого, до 30 процентов бизнеса снизили свою активность.
"Если ориентироваться на внутренний опрос бизнеса, на данные которого опирается и Нацбанк, то сейчас 17% бизнеса по Украине приостановило свою деятельность. И до 30% частично потеряли активность в сравнении с довоенным состоянием", — рассказал Марченко.
По его словам, в марте ситуация была гораздо хуже. Однако в апреле и мае деловая активность на территории Украины стала увеличиваться, а бизнес возобновлять свою деятельность.
Министр призвал предприятия возвращаться к работе, продолжать работать и платить налоги.
"Это очень важно, потому что налоги идут, в первую очередь, на поддержку украинской армии. Если мы хотим выиграть в войне с РФ, бизнес должен быть солидарен вместе с государством и выполнять эту функцию", — подчеркнул он.