17% украинского бизнеса сейчас приостановили свою деятельность — министр финансов

На сегодняшний день 17 процентов бизнеса Украины приостановили свою деятельность из-за полномасштабной войны РоSSии против нашего государства, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Mind .

Кроме этого, до 30 процентов бизнеса снизили свою активность.

"Если ориентироваться на внутренний опрос бизнеса, на данные которого опирается и Нацбанк, то сейчас 17% бизнеса по Украине приостановило свою деятельность. И до 30% частично потеряли активность в сравнении с довоенным состоянием", — рассказал Марченко.

По его словам, в марте ситуация была гораздо хуже. Однако в апреле и мае деловая активность на территории Украины стала увеличиваться, а бизнес возобновлять свою деятельность.

Министр призвал предприятия возвращаться к работе, продолжать работать и платить налоги.