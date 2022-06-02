17% украинского бизнеса сейчас приостановили свою деятельность — министр финансов

Сергей Марченко призывает компании возобновлять работу, информирует ZN.ua.

17% украинского бизнеса сейчас приостановили свою деятельность — министр финансов
© Минфин Украины

На сегодняшний день 17 процентов бизнеса Украины приостановили свою деятельность из-за полномасштабной войны РоSSии против нашего государства, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Mind.

Кроме этого, до 30 процентов бизнеса снизили свою активность.

"Если ориентироваться на внутренний опрос бизнеса, на данные которого опирается и Нацбанк, то сейчас 17% бизнеса по Украине приостановило свою деятельность. И до 30% частично потеряли активность в сравнении с довоенным состоянием", — рассказал Марченко.

По его словам, в марте ситуация была гораздо хуже. Однако в апреле и мае деловая активность на территории Украины стала увеличиваться, а бизнес возобновлять свою деятельность.

Министр призвал предприятия возвращаться к работе, продолжать работать и платить налоги.

"Это очень важно, потому что налоги идут, в первую очередь, на поддержку украинской армии. Если мы хотим выиграть в войне с РФ, бизнес должен быть солидарен вместе с государством и выполнять эту функцию", — подчеркнул он.


Максим Царук, ZN.ua

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