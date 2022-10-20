Українців попереджають про віялові відключення електроенергії: як дізнатись про свою чергу

Українців попереджають про можливі відключення електроенергії і закликають економити. 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Про це повідомляє Укренерго.

Причина обмежень — дефіцит потужності в системі.

«Сьогодні енергосистема зазнала нових ракетних атак країни-терориста, до вечора ми знайшли можливість не вводити обмеження споживачів. Але на завтрашній день ми просимо вас про розуміння і підтримку», — йдеться у повідомленні.

Оператор пояснює, що цей крок є вимушеним, адже з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за вісім місяців війни. Якщо наслідки попередніх атак вдалося усунути оперативно і без примусових обмежень, то після сьогоднішнього обстрілу ворогом енергетичної інфраструктури постала необхідність застосувати контрольовані прораховані обмеження споживачів для того, аби система працювала збалансовано.

«Де саме, в який час — дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові — тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин», — попереджають у зверненні.

В Укренерго закликали громадян подбати про заряджені телефони, пауербанки, запас води, теплий одяг, ліхтарики і батарейки до них.