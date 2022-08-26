Ахметов продав свою страхову компанію «АСКА»

Інвестиційна група SCM Ріната Ахметова продала страхову компанію «АСКА» страховій компанії «ВУСО». Про це йдеться в заяві SCM Group.

Ахметов продав свою страхову компанію «АСКА»

Що відомо

Зазначається, що страхова компанія «ВУСО» (VUSO) займатиметься подальшим розвитком цього бізнесу шляхом об'єднання двох компаній під єдиним брендом VUSO.

У холдингу не розкривають суму та умови угоди, посилаючись на домовленості сторін.

«Всі зобов'язання перед клієнтами та партнерами „АСКА“ зберігаються і будуть виконуватися в повному обсязі з додатковими сервісами та продуктами», — йдеться у повідомленні.

Сторони досягли попередньої домовленості щодо угоди ще у листопаді 2021 року.

«Вихід із страхового бізнесу, оголошення щодо якого було ще восени 2021 року, повністю відповідає стратегії фокусування інвестиційного портфелю SCM. У фінансовому секторі ми продовжимо розвиток та інвестиції у наш банківський бізнес», — повідомив інвестиційний директор SCM Сергій Зузак.

Страхова компанія «АСКА» була першою приватної страховою компанією, яка з'явилась вже в незалежній Україні. «ВУСО» працює на українському ринку з 2001 року.





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