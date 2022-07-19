Гроші для бізнесменів: українці можуть отримати до 8 млн грн на свою справу

Українці, які вирішили розпочати власну справу, отримали шанс на грантову підтримку від держави. Вона передбачена програмою "єРобота", яка стартувала 1 липня. Можна отримати виплату від 50 тисяч до 8 млн грн.

Українці можуть отримати до 8 млн грн на власну справу

Українські бізнесмени в залежності від грантових програм можуть отримати кошти на розвиток своєї справи.

  • на садок (до 400 тис. грн);
  • на власну справу (від 50 до 250 тис. грн.);
  • на переробне підприємство (до 8 млн грн.);
  • на теплицю (до 7 млн. грн.).

Подробиці представлені на порталі "Дія". Заявки на отримання грантів можуть подавати фізичні та юридичні особи, які не перебувають і не працюють на території окупованого Криму, а також на інших захоплених територіях та там, де ведуться активні бойові дії.

Охочі отримати виплату від держави, не повинні співпрацювати з Росією та Білоруссю, не підпадати під економічні та інші санкції, не перебувати у стадії ліквідації, не бути банкрутами та не мати боргів перед бюджетом.

Українці можуть отримати до 8 млн грн на власну справу

Гроші можна витратити на:

  • закупівлю матеріалів та сировини за розробленим бізнес-планом;
  • купівлю обладнання для відкриття або розвитку бізнесу (без права дарувати, продати або обміняти його до закінчення дії договору);
  • лізинг обладнання (крім мотоциклів, авто та інших власних транспортних засобів);
  • оплату оренди нежитлового приміщення – з цією метою передбачено до 25% розміру гранту.

Після подання заяви на отримання гранту потрібно дочекатися його розгляду комісією, яка винесе рішення щодо кожного із запропонованих проектів.

Нагадаємо, що українські бізнесмени можуть отримати по 20 тис. грн від ПриватБанку.


Ловіцька Леся, Тудей





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