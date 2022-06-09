Из-за войны многие работники переехали на запад Украины: какие там сейчас зарплаты

Самые большие средние зарплаты - во Львове, самые маленькие – в Волынской области, информирует ZN.ua.

По меньшей мере 606 предприятий в связи с войной переехали из более опасных областей на запад Украины, 392 из них уже возобновили работу. Какие сейчас там предлагают зарплаты, исследовал кадровый портал grc.ua.

Во Львове в начале июня предлагается высокая средняя зарплата в размере 23 200 грн. На ее уровень влияет большое количество вакансий для специалистов ИТ-сферы, у которых традиционно высокие ежемесячные компенсации.

В других областях западной Украины не столь высокие зарплаты. В Черновицкой области медианная зарплата в начале июня составляет 17 100 грн, в Закарпатской – 16 300 грн, в Ивано-Франковской – 15 100 грн, в Ровенской – 15 000 грн.

Более низкие зарплаты предлагают в Хмельницкой области – 13 900 грн, в Тернопольской области – 12 100 грн.

Самая низкая средняя зарплата среди всех областей западной Украины в Волынской области – 11 300 грн.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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