В Украине резко подешевели огурцы: сколько овощи стоят сейчас

В Украине резко снизилась цена на огурцы. Популярный сезонный овощ подешевел на 30-50%. Эксперты заявили, что в скором времени стоимость продукта еще уменьшится, поскольку люди будут делать заготовки на зиму.

Примечательно, что аграрии ожидали, что огурцы вслед за черешней, гречкой и солью станут дефицитным товаром. Однако этого не произошло.

В сообществе АПК-Информ напомнили, что после начала войны с Россией Украину покинули более 5 миллионов человек. Это также повлияло на ситуацию на рынке.

"Работающие тепличные комбинаты при отсутствии поступления к потребителям продукции из Каменско-Днепровского района Запорожской области не были способны полностью закрыть существующие потребности рынка", - указали специалисты.

В результате, украинские огурцы пришлось заменить импортными. Отмечено, что это вынужденный шаг и недостаток в огурцах не является традиционным для нашей страны.

В Украину привезли огурцы из Польши и Молдовы. В итоге, с начала июня местные производства снизили предыдущие отпускные цены на 30-50%.

Дефицита огурцов на рынках и в магазинах сейчас нет. Однако цены в супермаркетах все равно нельзя назвать доступными. За килограмм овощей придется заплатить от 60 до 70 гривен.

Многие украинцы сейчас выращивают огурцы на дачах. Огородники рассказали, какие удобрения используют для хорошего урожая.