В Украине резко подешевели огурцы: сколько овощи стоят сейчас

В Украине резко снизилась цена на огурцы. Популярный сезонный овощ подешевел на 30-50%. Эксперты заявили, что в скором времени стоимость продукта еще уменьшится, поскольку люди будут делать заготовки на зиму.

В Украине на 50% подешевел сезонный овощ: сколько он стоит сейчас

Примечательно, что аграрии ожидали, что огурцы вслед за черешней, гречкой и солью станут дефицитным товаром. Однако этого не произошло.

В сообществе АПК-Информ напомнили, что после начала войны с Россией Украину покинули более 5 миллионов человек. Это также повлияло на ситуацию на рынке.

"Работающие тепличные комбинаты при отсутствии поступления к потребителям продукции из Каменско-Днепровского района Запорожской области не были способны полностью закрыть существующие потребности рынка", - указали специалисты.

В результате, украинские огурцы пришлось заменить импортными. Отмечено, что это вынужденный шаг и недостаток в огурцах не является традиционным для нашей страны.

В Украину привезли огурцы из Польши и Молдовы. В итоге, с начала июня местные производства снизили предыдущие отпускные цены на 30-50%.

В Украине на 50% подешевел сезонный овощ: сколько он стоит сейчас

Дефицита огурцов на рынках и в магазинах сейчас нет. Однако цены в супермаркетах все равно нельзя назвать доступными. За килограмм овощей придется заплатить от 60 до 70 гривен.

Многие украинцы сейчас выращивают огурцы на дачах. Огородники рассказали, какие удобрения используют для хорошего урожая.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотыхУкраинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых
Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятенДоллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен
Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднееОбмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее
Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% (обновлено)Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% (обновлено)
Украинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобильУкраинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобиль
Блок рекламы


Похожие новости
Uber и продовольственная программа ООН объединились для доставки еды в УкраинеUber и продовольственная программа ООН объединились для доставки еды в Украине
Супермаркеты обновили цены на яйца в Украине: где дешевлеСупермаркеты обновили цены на яйца в Украине: где дешевле
Из-за войны многие работники переехали на запад Украины: какие там сейчас зарплатыИз-за войны многие работники переехали на запад Украины: какие там сейчас зарплаты
Недвижимость в Испании: сколько стоит купить квартиру в новостройках Мадрида и БарселоныНедвижимость в Испании: сколько стоит купить квартиру в новостройках Мадрида и Барселоны
Квартиры в Украине подешевели: где купить доступное жилье во время войныКвартиры в Украине подешевели: где купить доступное жилье во время войны
Великобритания гарантировала Украине $450 млн займаВеликобритания гарантировала Украине $450 млн займа
Как инвесторам сейчас сотрудничать с Украиной: Зеленский назвал вариантыКак инвесторам сейчас сотрудничать с Украиной: Зеленский назвал варианты
В Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгахВ Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгах
В Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУВ Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУ
Доллар на черном рынке дорожает: сколько стоит валюта в украинских обменникахДоллар на черном рынке дорожает: сколько стоит валюта в украинских обменниках
Последние новости
Подгружаем последние новости