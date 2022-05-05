Япония не может сейчас отказаться от импорта роSSийской нефти — министр экономики страны

Япония в настоящее время не может прекратить импорт нефти из РФ и присоединиться к планам ЕС ввести эмбарго на роSSийскую нефть. Об этом заявил министр экономики Японии Коити Хагиуда, сообщает Kyodo .

«У Японии ограниченные ресурсы, и нам сложно прямо сейчас действовать вместе с ЕС », – сказал Хагиуда.

Министр также добавил, что по этому вопросу каждая страна должна действовать с учетом собственных возможностей.

Однако, по словам Хагиуда, Япония хочет «двигаться в том же направлении», что и президент США Джо Байден, недавно заявивший об открытости Вашингтона к новым санкциям против РФ и объявивший о планах обсуждать эту тему с G7.

Хагиуда отметил, что в целях снижения энергетической зависимости от РФ Япония попросила США увеличить производство сжиженного природного газа. В Токио рассматривают возможность выдачи кредитов японским фирмам, участвующим в проектах по производству сжиженного газа в США .

Сообщается, что в среду Хагиуда встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм. Министры обсудили поддержку энергетической безопасности на фоне вторжения РФ в Украину. Кроме того, состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и советника национальной безопасности Японии Такэо Акиба. Среди прочего стороны обсудили сотрудничество по санкциям против РФ .

По данным Японской организации по развитию внешней торговли, в 2021 году на РоSSию приходилось 3,6% импорта нефти и 8,8% импорта сжиженного газа в Японию.