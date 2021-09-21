В закон о виртуальных активах непременно внесут множество изменений, - член НКЦБФР

Член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Бойко считает, что уже через два месяца после вступления в силу закона о виртуальных активах появится большое количество изменений, ведь документ пока есть недостаточно согласованным с другими законодательными актами. Об этом он заявил во время круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски" в Институте Горшенина. В обсуждении также приняли участие представитель ОО «Проффинконтроль Украины» Ярослав Шеремет, представители криптокошелька Trustee Wallet - директор Вадим Груша и юрист Кукуету Людмила, криптоентузиасты, а также другие представители бизнеса и общественности.

"Хорошо, что этот закон является и создает различные предпосылки. Но он пока не согласован. Есть еще много вопросов, которые должны быть урегулированы после принятия этого закона. На нас, как государственных органах, очень большая ответственность относительно того, как это внедрить. Потому что закон не панацея - нужно очень много вещей выписать в соответствующих нормативных документах. Риски мы видим? Мы должны будем разработать равные условия для каждого участника рынка и защитить инвестора. Мы все поняли, что это может быть инвестиционным инструментом. Где граница между классическими инструментами инвестирования и виртуальными активами? Как будет делаться регуляторный арбитраж между тем или иным виртуальным активом, или активом, который будет обеспечен? С финансовым инжинирингом у нас в Украине все очень хорошо. Когда будет создано какие-то условия, которые будут льготными от классических, я увижу риск каких-то финансовых манипуляций под прикрытием виртуальных активов и могут быть связаны с использованием виртуальных активов не по прямому назначению. В законопроекте очень много составляющих и вопросов, что заложенные уже сегодня. И когда три государственных регулятора будут работать над этим вопросом, уже через пару месяцев появится много изменений в законопроект", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом так называемый закон о биткоине, который вводит регулирование виртуальных активов.