Стало известно сколько Украина потратила на борьбу с COVID-19 в 2021 году

В Минфине посчитали сколько государство потратило денег на борьбу с коронавирусом в 2021 году. Общая сумма составляет 36 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Стало известно сколько Украина потратила на борьбу с COVID-19 в 2021 году
Фото: Pixabay

На что потратили бюджетные средства

  • 11,8 млрд грн — на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинацию населения.
  • 9,8 млрд — на закупку вакцин.

В целом на лечение больных и услуги по вакцинации потратили 17,5 млрд, а на закупку 38 млн доз вакцин — 10,5 млрд.

  • 2,5 млрд грн — на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин).
  • 14 млн грн — выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19.
  • 0,5 млрд — на обеспечение больниц кислородом.
  • 2,9 млрд грн — на меры социальной поддержки населения в условиях карантина.
  • 0,8 млрд — на «больничные».
  • 1,1 млрд грн — на выплату пособия по безработице.
  • 18,3 млн — на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях.
  • 0,8 млрд — на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения.

Напомним, что Кабмин обновил правила карантина в Украине. В частности, появились привилегии для вакцинированных и новые COVID-сертификаты.

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