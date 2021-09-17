Цены на овощи борщевого набора выросли на треть и выше

Украинские овощи постоянно дорожают. Цены на овощи растут быстрее, чем сами овощи. Причем речь идет не о какой-то заморской экзотике, а об обычных отечественных овощах, входящих в так называемый борщевой набора: моркови, свекле, луке, картофеле и капусте. За год (с августа 2020 по август 2021) они выросли в цене на треть и выше.

Такие данные сообщила пресс-служба Госкомстата Украины.

Наименее выросла в цене капуста. За год она подорожала лишь на треть. А вот свекла и морковь прибавили в цене по 70 процентов. Однако рекордсменом оказался лук, который за год подорожал более чем вдвое - на 108%.

При этом лишь картофель пока не ценит себя так, как его "соседи" по кастрюле с борщом. Он по сравнению с прошлогодней ценой, наоборот, подешевел на 15%. Впрочем, эксперты аграрного рынка говорят, что это ненадолго. Сезон копания корнеплодов завершен, и уже вскоре картофель начнет дорожать. А его более низкая нынешняя цена ситуативно образовалась из-за того, что в этом году сезон созревания и сбора фруктов и овощей запоздал по сравнению с предыдущими годами. Поэтому получается сдвиг не только по сбору, но и по ценам.

Почему так растут цены на овощи?

Растут цены не только на овощи, но и на все продукты в целом. За год стоимость продуктовой корзины на мировом рынке выросла на треть. В частности, очень ощутимо выросли цены на масло, сахар и пшеницу.

Впрочем, и после годового роста цены на продовольствие продолжают расти. Дешевым оно уже не будет, а дороже - несомненно, говорят эксперты. Собственно, тенденции на мировом рынке лишь подчеркивают это предположение. Так, только за месяц августовская цена на сахар превысила июльскую на 9,6%.

Драйвером ускорения стали тревожные сигналы, поступающие из Бразилии . Там в этом году погибло очень много урожая сахарного тростника, следовательно выпуск сахара будет гораздо ниже. А именно эта страна является основным мировым экспортером этого продукта.

Напомним, цены на овощи борщевого набора стремительно выросли во второй половине августа. Эксперты говорят, что именно сейчас для такого роста цен нет оснований.