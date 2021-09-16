Стресс-тестирование выявило проблемы с капиталом у 20 из 30 крупнейших банков

В случае значительного кризиса может не хватить почти 42 млрд гривен.

Стресс-тестирование выявило проблемы с капиталом у 20 из 30 крупнейших банков
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк заявил, что стресс-тестирование выявило проблемы с капиталом у 20 из 30 крупнейших банков Украины.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По базовому сценарию, 10 банков нуждаются в дополнительном капитале на сумму 5,3 млрд гривен, по кризисному - 20 банков нуждаются в капитале на сумму 41,7 млрд гривен. По базовому сценарию, до конца года увеличить свой капитал должны четыре банка. По отрицательному - меры по повышению достаточности капитала (или снижения рискованности деятельности) должны принять 16 банков.

"Хотя количество банков, для которых по результатам стресс-тестирования были обнаружены риски для капитала, существенно не изменилось по сравнению с 2019 годом, оцененная потребность в капитале значительно снизилась", - говорится в сообщении НБУ.

Два года назад по неблагоприятному сценарию банкам не хватало 73,8 млрд гривен, по базовому - 35,3 млрд гривен.

"Лучшие в этом году результаты большинства банков обусловлены их высокой капитализацией, сохранением приемлемого качества кредитного портфеля и достаточным уровнем операционной эффективности, которая почти не ухудшилась вследствие кризиса. В то же время сценарии для стресс-тестирования были в целом мягче, чем в предыдущие годы", - рассказал Нацбанк .

Потребность в капитале обусловлена четырьмя основными факторами:

  • высокой стоимостью и короткими срокам фондирования, что формирует значительный процентный риск банков в неблагоприятных условиях;
  • значительными административными затратами;
  • содержанием на балансе чрезмерного объема непрофильных активов. По установленным правилам, основной капитал банков поэтапно уменьшается на стоимость непрофильных активов;
  • неудовлетворительным финансовым состоянием отдельных крупных заемщиков.

Оценка устойчивости проводится Национальным банком с 2018 года и состоит из оценки качества активов и стресс-тестирования. Оценку качества активов проходили все банки, кроме ОАО "Расчетный центр", который осуществляет исключительно расчетные операции. Этот этап проводится с привлечением независимого аудитора.

Стресс-тестирование проходили 30 банков, на которые по состоянию на начало 2021 года совокупно приходилось 93% активов банковской системы.

В 2020 году стресс-тестирование не проводилось в связи с кризисом, вызванным распространением COVID-19.

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