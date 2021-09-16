Стресс-тестирование выявило проблемы с капиталом у 20 из 30 крупнейших банков
В случае значительного кризиса может не хватить почти 42 млрд гривен.
Национальный банк заявил, что стресс-тестирование выявило проблемы с капиталом у 20 из 30 крупнейших банков Украины.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По базовому сценарию, 10 банков нуждаются в дополнительном капитале на сумму 5,3 млрд гривен, по кризисному - 20 банков нуждаются в капитале на сумму 41,7 млрд гривен. По базовому сценарию, до конца года увеличить свой капитал должны четыре банка. По отрицательному - меры по повышению достаточности капитала (или снижения рискованности деятельности) должны принять 16 банков.
"Хотя количество банков, для которых по результатам стресс-тестирования были обнаружены риски для капитала, существенно не изменилось по сравнению с 2019 годом, оцененная потребность в капитале значительно снизилась", - говорится в сообщении НБУ.
Два года назад по неблагоприятному сценарию банкам не хватало 73,8 млрд гривен, по базовому - 35,3 млрд гривен.
"Лучшие в этом году результаты большинства банков обусловлены их высокой капитализацией, сохранением приемлемого качества кредитного портфеля и достаточным уровнем операционной эффективности, которая почти не ухудшилась вследствие кризиса. В то же время сценарии для стресс-тестирования были в целом мягче, чем в предыдущие годы", - рассказал Нацбанк .
Потребность в капитале обусловлена четырьмя основными факторами:
- высокой стоимостью и короткими срокам фондирования, что формирует значительный процентный риск банков в неблагоприятных условиях;
- значительными административными затратами;
- содержанием на балансе чрезмерного объема непрофильных активов. По установленным правилам, основной капитал банков поэтапно уменьшается на стоимость непрофильных активов;
- неудовлетворительным финансовым состоянием отдельных крупных заемщиков.
Оценка устойчивости проводится Национальным банком с 2018 года и состоит из оценки качества активов и стресс-тестирования. Оценку качества активов проходили все банки, кроме ОАО "Расчетный центр", который осуществляет исключительно расчетные операции. Этот этап проводится с привлечением независимого аудитора.
Стресс-тестирование проходили 30 банков, на которые по состоянию на начало 2021 года совокупно приходилось 93% активов банковской системы.
В 2020 году стресс-тестирование не проводилось в связи с кризисом, вызванным распространением COVID-19.