Два крупнейших банка США остановили операции с роSSийским госдолгом

Раньше банки помогали инвесторам покупать роSSийские акции, информирует ZN.ua.

Два крупнейших банка США остановили операции с роSSийским госдолгом
© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили сделки по обслуживанию долговых обязательств РФ после прошлогоднего заявления президента США Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

По данным экспертов на рынке, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group (SPB:GS) решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление контроля за иностранными активами Минфина США запретило участникам рынка США покупать как новые, так и существующие долговые и паевые ценные. бумаги, выпущенные субъектом РФ

«В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, фирма больше не будет проводить определенных операций по формированию активности рынка в отношении роSSийских юридических лиц», - говорится в заявлении Goldman.

Также прекращает подобные транзакции JPMorgan.

Как отмечает издание, сообщение Министерства финансов США 6 июня об ужесточении финансовых санкций застало участников рынка врасплох и вызвало шквал переговоров с юристами. Предыдущая политика США позволяла торговым платформам, включая Goldman Sachs и JPMorgan, помогать клиентам покупать дешевый роSSийский долг на вторичном рынке. Теперь участникам рынка США запрещено покупать как новые, так и существующие долговые и паевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РоSSийской Федерации. При этом американские инвесторы все еще могут продавать или удерживать роSSийский долг.


Ирина Знась, ZN.ua





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