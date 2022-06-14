Два крупнейших банка США остановили операции с роSSийским госдолгом

Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили сделки по обслуживанию долговых обязательств РФ после прошлогоднего заявления президента США Джо Байдена, сообщает Bloomberg .

По данным экспертов на рынке, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group (SPB:GS) решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление контроля за иностранными активами Минфина США запретило участникам рынка США покупать как новые, так и существующие долговые и паевые ценные. бумаги, выпущенные субъектом РФ

«В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией , фирма больше не будет проводить определенных операций по формированию активности рынка в отношении роSSийских юридических лиц», - говорится в заявлении Goldman.

Также прекращает подобные транзакции JPMorgan.