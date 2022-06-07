20 банков в Украине находятся под угрозой банкротства – АУБ

Ставка рефинансирования, повышенная НБУ до 27%, может привести к банкротству 20 банков. Об этом говорится в заявлении Ассоциации украинских банков.

"В случае применения ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% - это может привести к банкротству в 20 банков Украины", - отмечается в заявлении.

В ассоциации обращают внимание, что более 50% заемщиков перестанут обслуживать кредиты. Уже сейчас многие клиенты обращаются в банки с просьбой о проведении реструктуризации текущей кредитной задолженности, что означает автоматическое ухудшение структуры активов банков

Кроме того, у банков будет огромный ущерб от отрицательной процентной маржи, поскольку потребительские кредиты и кредиты бизнеса содержат фиксированную процентную ставку, которая должна оставаться неизменной. Уже сейчас есть случаи, когда крупные розничные сети уже берут кредиты под 30% для предварительной оплаты.

"Учитывая перспективу резкого удорожания ресурсов, которое станет неизбежным следствием поднятия НБУ ставки по кредиту до 27%, следует отметить, что повышение процентов по кредитам повлечет за собой резкое ухудшение структуры кредитных портфелей, нарушение норм резервирования и значительное снижение ликвидности банковской системы", – отмечают в объединении.

Также, удорожание денежных ресурсов для реального сектора экономики и банков приведет к остановке кредитования, необходимого для возобновления производства, к уменьшению его объемов, приведет к сокращению рабочих мест, что в свою очередь будет иметь негативное влияние как на экономику в целом, так и на социальную и демографическую ситуацию в стране.

АУБ указывает, что это может привести к банковскому кризису, которого удавалось избежать даже в первые месяцы войны.

"Стоимость полученных банками от НБУ ресурсов выросла в 2,5 раза. Для большинства банков будут зафиксированы значительные убытки при пересчете стоимости кредитов рефинансирования, поскольку банки не имеют возможности увеличения ставок по ранее предоставленным кредитам и приобретенным ОВГЗ. Как следствие, это создаст дополнительную нагрузку на капиталы банков. Под значительным давлением окажется Фонд гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в заявлении.

В этой связи члены ассоциации призывают Нацбанк учесть сложность ситуации и вернуть ставки по долгосрочным кредитам рефинансирования до уровня по состоянию на 1 июня.

Также там предлагают разрешить досрочное погашение банками кредита по рефинансированию – за счет залогового имущества путем добровольной передачи банками в собственность НБУ заложенных ОВГЗ и ОВМЗ "по справедливой стоимости". Кроме того, АУБ предлагает адаптировать нормативы для банков Украины в связи с введением военного положения и резким повышением учетной ставки НБУ.

Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. При этом ставка для кредитов рефинансирования была установлена на уровне 27%, а для депозитных сертификатов – 23%.

С начала полномасштабного нападения РоSSии экономика и финансовая система переведены с рыночных устоев управления на управление в "ручном" режиме для реагирования на беспрецедентные вызовы. Этот подход сработал. Он позволил сдержать панику и стабилизировать работу финансово-экономической системы. Однако при постепенном восстановлении экономики негативные и дестабилизирующие эффекты от "ручного" управления финансовой системой и огромного дефицита бюджета становятся более ощутимыми.