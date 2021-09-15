ВВП Украины с начала года вырос на 2,1%

Динамика ВВП

В январе-июля 2021 года индекс производства увеличился на 1,3% (против падения на 6,6% в прошлом году). ВВП вырос на 2,1% против падения на 6,1% в прошлом году.

Положительную динамику экономики стимулировала промышленность вследствие благоприятной конъюнктуры на внешних сырьевых рынках.

Также способствовало продолжение восстановления спроса на продукцию отрасли и приспособление к сложным условиям функционирования.

Сельское хозяйство вышло на активную фазу уборочной кампании в южных регионах. С получением высокой урожайности почти всех культур наблюдалось восстановление роста производства.

Транспорт рос благодаря объемам как пассажирооборота на фоне ослабления карантина, так и грузооборота — благодаря постепенному восстановлению спроса на грузовые перевозки. Но важно учитывать и низкую базу сравнения в прошлом году.

Динамика внутренней торговли стала отрицательной из-за падения оптового товарооборота. Причина — низкий спрос на услуги со стороны отдельных промышленных предприятий. Поддержала динамику розничная торговля.

Рисками для прогноза роста ВВП

Рисками для прогноза роста ВВП по итогам года на уровне около 4% остаются возможные новые карантины из-за штаммы коронавируса.

Также угрозами являются конъюнктуры на ключевых для экспорта сырьевых рынках на фоне распространения коронавируса, обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, усиление неплатежеспособности субъектов экономической деятельности.

Минэкономики отмечает риски от полноценного запуска «Северного потока — 2», что может сказаться на существенном отклонении ожидаемых значений показателей транзита.