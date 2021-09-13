Цены на алюминий взлетели до $3 тысяч за тонну впервые за 13 лет

13 сентября контракт на алюминий с поставкой в ноябре на COMEX вырос на 3,5%, достигнув отметки $3025,75 за тонну. В последний раз на этих уровнях алюминий торговался в 2008 году. Об этом пишет РБК.

Фото: сensor.net

Цены пошли вверх

Цены на алюминий продолжают расти в течение последних трех недель подряд. За это время они прибавили 15%.

Беспокойство рынка вызывают несколько факторов:

сокращение производства алюминия в Китае, который стремится ограничить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сократить потребление электричества;

военный переворот в Гвинее — одном из крупнейших в мире производителей бокситов, которые используются для производства алюминия. По данным правительства Гвинеи, в прошлом году страна в совокупности отгрузила 84,2 млн тонн бокситов;

в Европе стремительными темпами растут затраты металлургических заводов из-за необходимости платить за выбросы в атмосферу и из-за роста цен на электричество.

«В Китае и все больше в ЕС растет политический риск для поставок алюминия», — процитировал Bloomberg аналитиков Goldman Sachs.

В банке не считают, что недавний переворот в Гвинее существенным образом повлияет на поставки бокситов. И тем не менее предупреждают, что риски роста сохраняются, поскольку региональная напряженность может создать дополнительные узкие места в логистике.

Прогнозы

По словам многих участников саммита Harbour Aluminium Summit в Чикаго, с которыми разговаривал Bloomberg, ограниченные поставки будут преследовать отрасль до конца этого года и большую часть 2022 года, а некоторые прогнозируют, что на решение проблем может уйти до пяти лет.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в опубликованном 9 августа отчете аналитики компании Wood Mackenzie заявляют, что по мере выполнения правительствами взятых на себя обязательств по борьбе с глобальным потеплением, роль солнечной энергетики будет расти. Параллельно вырастет и спрос на определенные цветные металлы.

Особое внимание Wood Mackenzie рекомендовало обратить на три металлы: алюминий, медь и цинк. Авторы отчета спрогнозировали для них три возможных сценария, в зависимости от успешности международного сообщества в ограничении изменения климата.