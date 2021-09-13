В Украине распродают остатки сезонных ягод по высоким ценам

Цены на ягоды в Украине на этой неделе резко подорожали. Связано это с окончанием сезона поздней клубники, голубики и малины. Последние партии голубики фермеры продают по 120 — 180 грн/кг, малину в среднем сбывают по 100-130 грн/кг, остатки клубники на базаре можно найти по 80 грн/кг.

Спрос на ягоды, несмотря на высокие цены, остается. Это позволяет продавцам не снижать цены. Украинцы с радостью лакомятся отечественными ягодами, которых скоро уже не будет на прилавках.

В нынешнем году сезон продажи голубики стартовал в среднем на две недели позже, что было связано с неблагоприятными погодными условиями. При этом, сезон реализации ягоды заканчивается как и в предыдущие годы. Вместе с тем, стоит голубика в среднем на 36% дешевле, чем в аналогичный период 2020 года. А все потому, что ягод в этом году аграрии собрали больше. Площади под посев голубики с каждым годом растут.

Что касается остальных фруктов, то персики продаются в среднем за 35-50 гривен за килограмм. Яблоки ранних сортов можно купить за 15-25 грн /кг, груши продаются также по 15-20 грн за кг. Арбузы на базаре можно купить уже по 4-6 гривен за кг. Урожай слив в этом году порадовал аграриев, и на сегодняшний день фрукты продают на оптовых рынках по 7-8 грн/кг. За последние четыре года таких низких цен на сливу украинцы не помнят.

Напомним, в Украине резко подешевели цены на овощи, в частности, на картофель, лук, свеклу и морковь.