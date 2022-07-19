Кавуни та дині подорожчали: крупні українські супермаркети оновили ціни на літні ягоди

Кавуни та дині вже з'явилися в українських супермаркетах, проте попит на них невеликий. Покупці сподіваються, що космічні ціни знизяться після серпневого врожаю. У великих торгових мережах оновили цінники на найпопулярніші літні ягоди.

Супермаркети АТБ, Novus та Varus показали, як змінилися ціни на кавуни та дині в середині липня. Кавун у мережі АТБ кавун можна купити за 25,95 грн/кг – це акційна вартість. Кавун без насіння обійдеться дорожче – по 39,95 грн/кг.

У мережі Varus кавуни реалізуються по 28,50 грн/кг, а Novus – по 29,99 грн/кг. В наявності також органічний кавун по 42,99 грн/кг та "Вогник" - по 39,99 грн/кг.

Диня представлена на всіх супермаркетах. У Novus покупцям пропонують узбецьку диню по 99 грн/кг, а Varus – по 69,90 грн/кг. В АТБ ягоду поки що не привезли.

Середня ціна кавунів у київських супермаркетах – 30,99 грн за кілограм. Це 61% вище у порівнянні з липнем минулого року. Диня, порівняно з минулим роком, збільшилася в ціні на 144% - з 32 до 78 грн за кілограм.

Аналітики вважають, що цього року не варто дати суттєвого падіння цін на баштанні, які переважно імпортовані. Це пов'язано з тим, що більшість овочів та фруктів привозили з Херсонської та Запорізької областей, а також Миколаївської та Одеської області. Нині ці території зазнають регулярних обстрілів, а деякі населені пункти окуповані рашистами. Тому аграрії не можуть продавати продукцію на вільній території.

На зростання цін також впливає логістика. Ягоди раніше доставляли в Україну через порти Чорного моря, а зараз їх змушені везти вантажними машинами через Румунію та Болгарію.

Кавун впевнено займає лідируюче місце за кількістю продажів на майданчику за тиждень. Найбільше пропозицій цієї ягоди надійшло з України та Казахстану, а також користувачів з Румунії та Азербайджану. За тиждень максимальний приріст у продажу також показала диня.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається ажіотаж довкола малини – стало відомо, які ціни пропонують на ягоду у різних регіонах країни.