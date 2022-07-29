Малина різко подешевшала в Україні: які ціни на ягоду в кінці липня

Цього тижня в Україні несподівано впали ціни на малину. Ягода подешевшала в середньому на 27%, до того ж її вартість продовжує знижуватися.

Малина втратила в ціні порівняно з минулим тижнем. Наразі українські виробники пропонують її по 60-120 грн/кг. Таку значну різницю у вартості вони пояснюють різною якістю продукції.

Мінімальні ціни представлені на товар літніх сортів, який не користується попитом компаній із заморожування та є нетранспортабельним. Максимальні ціни встановлені на великі партії ягоди ремонтантних сортів, які почали збирати у північних та західних регіонах країни. Учасники ринку пов'язують падіння цін на ягоди із підвищенням пропозиції ягоди.

Місцеві виробники спостерігають невеликий попит на великі партії малини з боку переробників. Справа в тому, що нинішній рівень цін для них, як і раніше, залишається вкрай високим. Ягоди в основному зараз продаються в середньому на 26% дорожче порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Аналітики вважають, що негативні цінові тенденції у майбутньому лише зміцнюватимуться. Компанії, орієнтовані на експорт замороженої ягоди цього сезону, робитимуть об'ємні закупівлі малини тільки, якщо ціни на неї впадуть до 60 грн/кг. В іншому випадку їм буде складно конкурувати з європейськими виробниками замороженої малини.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчали кавуни та дині – супермаркети представили нові ціни на популярні літні ягоди.