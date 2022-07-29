Малина різко подешевшала в Україні: які ціни на ягоду в кінці липня

Цього тижня в Україні несподівано впали ціни на малину. Ягода подешевшала в середньому на 27%, до того ж її вартість продовжує знижуватися.

В Україні обвалилися ціни на малину: скільки ягода коштує в кінці липня

Малина втратила в ціні порівняно з минулим тижнем. Наразі українські виробники пропонують її по 60-120 грн/кг. Таку значну різницю у вартості вони пояснюють різною якістю продукції.

Мінімальні ціни представлені на товар літніх сортів, який не користується попитом компаній із заморожування та є нетранспортабельним. Максимальні ціни встановлені на великі партії ягоди ремонтантних сортів, які почали збирати у північних та західних регіонах країни. Учасники ринку пов'язують падіння цін на ягоди із підвищенням пропозиції ягоди.

Місцеві виробники спостерігають невеликий попит на великі партії малини з боку переробників. Справа в тому, що нинішній рівень цін для них, як і раніше, залишається вкрай високим. Ягоди в основному зараз продаються в середньому на 26% дорожче порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В Україні обвалилися ціни на малину: скільки ягода коштує в кінці липня

Аналітики вважають, що негативні цінові тенденції у майбутньому лише зміцнюватимуться. Компанії, орієнтовані на експорт замороженої ягоди цього сезону, робитимуть об'ємні закупівлі малини тільки, якщо ціни на неї впадуть до 60 грн/кг. В іншому випадку їм буде складно конкурувати з європейськими виробниками замороженої малини.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчали кавуни та дині – супермаркети представили нові ціни на популярні літні ягоди.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українціПромислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахункуУкрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Блок рекламы


Похожие новости
За підсумками 2022 року інфляція в Україні перевищить 30% - НБУЗа підсумками 2022 року інфляція в Україні перевищить 30% - НБУ
Долар в обмінниках підкорює нові "вершини": який курс 29 липняДолар в обмінниках підкорює нові "вершини": який курс 29 липня
В Україні можуть повернути акциз та ПДВ на пальнеВ Україні можуть повернути акциз та ПДВ на пальне
Ковбаса по 600 гривень: ціни на продукти у тимчасово окупованому МаріуполіКовбаса по 600 гривень: ціни на продукти у тимчасово окупованому Маріуполі
В Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липніВ Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липні
У Пенсійному фонді відзвітувались про виплати пенсій на кінець липняУ Пенсійному фонді відзвітувались про виплати пенсій на кінець липня
В Україні обваляться ціни на житло: де і коли подешевшають квартириВ Україні обваляться ціни на житло: де і коли подешевшають квартири
Інфляція в Україні: Мінекономіки песимістичніше в прогнозах, ніж НацбанкІнфляція в Україні: Мінекономіки песимістичніше в прогнозах, ніж Нацбанк
Ціни на газ в Європі: новий сплеск через падіння постачання «Північним потоком»Ціни на газ в Європі: новий сплеск через падіння постачання «Північним потоком»
Робота під час війни: де в Україні пропонують найнижчі та найвищі зарплатиРобота під час війни: де в Україні пропонують найнижчі та найвищі зарплати
Последние новости
Подгружаем последние новости