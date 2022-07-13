Малина в Україні подорожчала втричі, а лохина вдвічі: як змінилися ціни на ягоди у липні

Сезон ягід зараз у самому розпалі, але ціни кусаються. Якщо полуницю та черешню ще можна знайти на базарах за прийнятною ціною, то вартість малини, лохини та ранніх кавунів просто зашкалює. Порівняємо, скільки коштують ягоди на українських ринках у середині липня.

У середньому ягоди та фрукти цього літа на 20% дорожчі, ніж минулого року. Малину побила всі рекорди та зросла в ціні майже втричі. У супермаркетах ягоду продають по 198 грн за 250 г.

На оптових ринках відпускні ціни на ягоду починаються від 80 грн./кг. У продаж малина надходить за ціною від 130 грн/кг. Малина - ягода, що досить швидко псується. Через проблеми з логістикою під час війни продавці не можуть так швидко розпродати ягоду, і втрачають товар.

Також у липні значно зросла вартість лохини. За кілограм у магазинах просять 470 грн, що на 127% більше, ніж у липні 2021 року. Ожина в середньому коштує 129 грн за 200 г, чорна смородина – 160 грн за кг.

Що стосується кавунів та динь, сезон яких також стартує в липні, то в супермаркетах ціни на 61% і 144% вищі, ніж у 2021 році. Вартість кавунів стартує від 30 грн за кг. Українці очікують на зниження цін у серпні. Проте аналітики зазначають, що цього року дешевих кавунів та динь не буде через окупацію Херсонської та Запорізької областей. Продукцію завозитимуть з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що в Україні рекордно підскочили ціни на суницю.