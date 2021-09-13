В Украине резко подорожают квартиры в новостройках после введения новых норм строительства

Жилье в новостройках резко подорожает из-за введения новых норм строительства для застройщиков. Их обяжут использовать европейские стандарты и использовать лишь те стройматериалы, которые соответствуют этим стандартам. Соответственно, увеличение расходов у застройщиков отразится и на цене "квадрата" для покупателей недвижимости.

В Украине резко подорожают квартиры в новостройках: какое жилье пользуется наибольшим спросом, и на сколько вырастут цены

По предварительным подсчетам, расходы на стройматериалы подорожают на 15%. Затратная часть на проектирование и благоустройство территории жилых комплексов также будет увеличиваться. Тем более, если учесть тот фактор, что несмотря на дорогие цены на недвижимость, украинцы чаще выбирают жилье в сегменте "комфорт+", чем "эконом". За последние два года доля эконом-жилья уменьшилась на рынке более чем на 15%.

Покупатели готовы платить за безопасность, комфорт и красоту вокруг себя, а за это приходится платить дороже. В больших городах строят новые форматы ЖК, стоимость квадратного метра в которых дороже, но зато они более привлекательные для покупателей.

В Украине резко подорожают квартиры в новостройках: какое жилье пользуется наибольшим спросом, и на сколько вырастут цены

По состоянию на сентябрь, минимальная стоимость квадратного метра жилплощади в новостройках Киева составляет 800 долларов, а максимальная 2860 долларов. При этом средняя стоимость колеблется вокруг 1190 долларов. Именно столько будет стоить "квадрат" жилья в новостройке с охраняемой территорией, зеленой зоной, магазинами и подземным паркингом. В квартирах "эконом-класса" стоимость квадратного метра будет стоить 800 долларов. Стоимость недвижимости зависит от города, района, инфраструктуры поблизости.

Если брать Киев, то в среднем однокомнатная квартира (37,9 кв.м) будет стоить от 1,5 млн грн; двухкомнатная квартира (62,9 кв.м) – более 2,3 млн грн; трехкомнатная квартира (86 кв.м) – почти 3 млн гривен.

Ранее сообщалось, что аренда квартир в крупных городах Украины в начале осени резко подорожала.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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