Тепло и горячую воду в дома украинцев начнут поставлять по-новому

Кабинет министров Украины в ходе очередного заседания изменил правила предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Главной целью Кабмина было обеспечить равные условия получения тепла и горячей воды для жителей многоквартирных и частных домов. Для этого всех потребителей, которые до сих пор не определились с формой договора с поставщиком тепла и горячей воды, будет действовать публичный договор присоединения и о предоставлении услуг. Такой договор официально заменит письменные контракты с поставщиками.

Внедрение публичного договора в Украине обеспечит бесперебойные поставки тепла и горячей воды в дома потребителей, а также позволит создать комфортные рабочие условия для теплокоммунэнерго.

Согласно постановлению Кабмина, публичный договор с жильцами многоэтажных домов будет считаться заключенным, если за 30 календарных дней владельцы домохозяйств не подписали другой договор.

Для собственников частных домов публичный договор вступит в силу, если в течение 30 календарных дней с момента публикации текста они не отказались от оказания услуг. Никаких дополнительных сведений и документов украинцам не придется предоставлять для перехода на новые договоры.

Напомним, ранее украинцев предупредили о повышении тарифов на отопление. Как изменятся суммы в платежках зимой?