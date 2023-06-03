В Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, тепло

Ухвалене рішення поширюється на всіх виконавців послуг, за винятком тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

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В Україні відновили повірки індивідуальних приладів обліку комунальних послуг. Про це повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго", інформує ZN.ua .

Як зазначили в прес-службі компанії, відповідні дії дозволено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №440 від 7 квітня 2023 року.

Ухвалене рішення поширюється на всіх виконавців послуг, за винятком тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином скасовано дію постанови Кабінету міністрів "Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану" від 5.04.2022, якою в умовах дії воєнного стану, а також протягом трьох місяці після його завершення дозволялося не здійснювати повірки засобів вимірювальної техніки в Україні.

Нагадаємо, повірку лічильників води мають право здійснювати тільки уповноважені організації .

Відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону "Про метрологію та метрологічну діяльність" повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться: