Международные резервы Украины за месяц выросли почти на 10% - до максимума с начала 2012 года

Помогли внеплановые деньги от МВФ.

Международные резервы Национального банка в августе увеличились на 2,7 млрд долларов и на 1 сентября составили 31,614 млрд долларов. Это рекордный показатель с апреля 2012 года.

На сайте НБУ объясняется, что такое резкое увеличение произошло благодаря распределению специальных прав заимствований МВФ, в рамках которого Украина получила 1,9 млрд СПЗ (около 2,7 млрд долларов).

Динамика международных резервов Украины за 10 лет
Фото: НБУ
Динамика международных резервов Украины за 10 лет

В то же время благодаря благоприятной ситуации на межбанковском валютном рынке НБУ смог выкупить в резервы 348,3 млн долларов.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 188 млн долларов, еще 204,3 млн долларов составляли платежи правительства и НБУ в пользу МВФ.

Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) уменьшила их стоимость на 31,6 млн долларов.

Напомним, что на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме - 29,133 млрд долларов.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30млрд.

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