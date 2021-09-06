Алюминий подорожал до максимума с мая 2011 года

Цены на алюминий поднялись до самого высокого уровня за последнее десятилетие, поскольку политические беспорядки в Гвинее вызвали опасения по поставкам сырья. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Bloomberg.

Алюминий подорожал до максимума с мая 2011 года
Фото: epravda.com.ua

Гвинея является одним из крупнейших в мире поставщиков бокситов — сырья для производства алюминия.

Как изменились цены

В понедельник фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже подорожали на 1,8% до $2775,5 за тонну — это максимум с мая 2011 года.

При этом, фьючерсные контракты на алюминий, которые торгуются в Китае за день подорожали на 3,4%, поднявшись до максимума с 2006 года. Позже рост скорректировался до 2,2%.

Причина

Как пишет Bloomberg, алюминий дорожает на фоне госпереворота в Гвинее, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков бокситов — это сырье используется для производства алюминия.

«Инвесторы очень обеспокоены, учитывая, что Китай покупает большую часть бокситов из Гвинеи», — сказал агентству главный аналитик Beijing Antaike Information Development по алюминию Сюн Хуэй.

Но, по словам эксперта, пока сообщений о перебоях в производстве металла не поступало.

Он также заявил, что инвесторы обращают внимание и на продолжающиеся сокращения производства алюминия в китайской провинции Гуанси, которые могут привести к еще большему сужению рынка.

Bloomberg добавляет, что Китай — крупнейший в мире производитель алюминия, а 55% бокситов в страну поставляет Гвинея.

Агентство напоминает, что в этом году цены на алюминий выросли примерно на 40% на фоне сезонного дефицита электроэнергии в стране и стремления Пекина ограничить выбросы углеводородов, что сказалось на работе китайской алюминиевой промышленности.

На стоимости металла также сказалось восстановления мировой экономики после пандемии.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в опубликованном 9 августа отчете аналитики компании Wood Mackenzie заявляют, что по мере выполнения правительствами взятых на себя обязательств по борьбе с глобальным потеплением, роль солнечной энергетики будет расти. Параллельно вырастет и спрос на определенные цветные металлы.

Особое внимание Wood Mackenzie рекомендовало обратить на три металлы: алюминий, медь и цинк. Авторы отчета спрогнозировали для них три возможных сценария, в зависимости от успешности международного сообщества в ограничении изменения климата.

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