Индекс S&P 500 может добавить несколько новых компаний (список)

Индекс S&P 500 может добавить несколько новых компаний в ближайшее время. Среди претендентов сайт знакомств Match Group и известная «мемная» акция GameStop. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

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Каких изменений ожидать

Изменения в S&P 500 могут произойти уже в пятницу вечером, когда S&P Dow Jones Indexes объявит о ежеквартальной переоценке основных индексов с учетом движения рынка. Одновременно с этим компания часто меняет состав их участников.

Сейчас в S&P 500 насчитывается более шестидесяти компаний, рыночная стоимость акций которых опустилась ниже порога в $13,1 млрд, поэтому они могут стать претендентами на исключение.

Кто подходит под критерии S&P 500

По мнению издания, Match Group — наиболее вероятный кандидат. Сервис онлайн-знакомств с рыночной капитализацией более $40 млрд — одна из крупнейших компаний, имеющих право на участие в рейтинге S&P 500. В прошлом году при проведении IPO одним из преимуществ выхода на биржу называлось потенциальное включение в индекс.

Производитель напитков Keurig Dr Pepper, диджитал компания Epam Systems и маркетинговая компания CoStar Group значительно превышают порог рыночной капитализации для включения, но не входят ни в S&P MidCap 400, ни в S&P SmallCap 600, что часто становится ступенькой для компаний в S&P 500.

У Square и Zoom — большая рыночная капитализация, и они соответствуют требованиям. Однако S&P Dow Jones не добавляет компании, у которых есть два типа акций.

Часто в S&P 500 попадают компаний, которые переросли индекс для компаний средней капитализации S&P MidCap 400. Сейчас есть 20 таких компаний, достаточно крупных для индекса S&P 500. Среди них — известная «мемная» акция GameStop, которая ранее была исключена из него.

Решения об изменении состава индекса принимаются неизвестной группой сотрудников, которая собирается ежемесячно, поэтому невозможно узнать заранее, какие акции будут добавлены.

После добавления в индекс S&P 500 акции компаний часто дорожают, потому что индексные фонды обязаны их скупать.