НБУ: Индекс финансового стресса приблизился к историческому максимуму

Индекс финансового стресса стремительно вырос из-за полномасштабного вторжения РоSSии и приблизился к историческому максимуму. Об этом идет речь в финансовом отчете НБУ.

НБУ: Индекс финансового стресса приблизился к историческому максимуму
Фото: lexinform.com.uа

Как отмечается в отчете, росли все составляющие, что свидетельствует о системном характере стресса для финансового сектора.

«Сравнительно низким оставался лишь уровень субиндекса поведения домохозяйств благодаря тому, что сохранилось доверие населения к банковской системе и не было оттока вкладов, что сдержало рост общего индекса. Уже с середины марта индекс финансового стресса начал снижаться», — отметил Нацбанк.

В частности, после резкого роста несколько откорректировались доходность государственных и корпоративных ценных бумаг. Значения субиндекса банковского сектора улучшились из-за высокого уровня ликвидности.

Высокие значения сохраняет валютный субиндекс, что в основном объясняется существенными интервенциями НБУ по продаже валюты и волатильностью наличного обменного курса.

«Несмотря на снижение, уровень стресса на финансовом рынке остается высоким по историческим меркам. ИФС отражает исключительно текущее положение дел в финансовом секторе и не указывает на будущие риски в краткосрочной или долгосрочной перспективе», — заверил регулятор.

Что означает Индекс финансового стресса (ИФС)

Индекс финансового стресса (ИФС) — агрегированный показатель, измеряющий уровень напряжения в финансовой системе и предоставляющий комплексную количественную оценку его состояния. Расчет индекса для Украины Национальный банк производит на основе анализа четырех сегментов финансового рынка: банковского, корпоративного, государственных ценных бумаг и валютного, для каждого из которых рассчитывает отдельный субиндекс.

ИФС позволяет сравнить текущее состояние финансовой системы со значениями за предыдущие периоды и во время прошлых кризисов, оценить эффективность мер, направленных на снижение системных рисков, а также может служить одним из индикаторов завершения финансового кризиса.

Оптимальным является нахождение индекса на более низких уровнях без тенденции к росту.





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