Падение американских биржевых индексов потянуло за собой и европейские
Если слабость рынков сначала проявилась в Европе после того, как Европейский центральный банк заявил, что он повысит процентные ставки впервые за десять лет, то теперь Уолл-стрит тянет вниз европейские рынки, информирует
В течение месяца в США еще больше подорожали топливо, жилье и авиабилеты, что обрушило биржевые индексы и на европейских фондовых рынках, сообщает
Министерство торговли США сообщило в пятницу, что рост потребительских цен в стране в течение мая вновь ускорился. Индекс потребительских цен (CPI) увеличился в мае на 1,0% по сравнению с 0,3% в апреле. Это значит, что прирост за последние 12 месяцев составил 8,6%, чего в США не отмечалось уже более 40 лет.
Средняя стоимость бензина в среднем выросла до 4,37 доллара за галлон (в США – 3,8 л). Подорожали и различные услуги – плата за аренду жилья, гостиничные номера, авиабилеты – что дало экономистам повод полагать, что Федеральная резервная система (ФРС) будет продолжать в течение лета повышать базовую учетную ставку с целью обуздания инфляции. Ожидается, что учетная ставка может быть вновь повышена уже на следующем заседании руководства ФРС в ближайшую среду.