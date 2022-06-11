Падение американских биржевых индексов потянуло за собой и европейские

В течение месяца в США еще больше подорожали топливо, жилье и авиабилеты, что обрушило биржевые индексы и на европейских фондовых рынках, сообщает “Голос Америки” .

Министерство торговли США сообщило в пятницу, что рост потребительских цен в стране в течение мая вновь ускорился. Индекс потребительских цен (CPI) увеличился в мае на 1,0% по сравнению с 0,3% в апреле. Это значит, что прирост за последние 12 месяцев составил 8,6%, чего в США не отмечалось уже более 40 лет.