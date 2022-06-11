Падение американских биржевых индексов потянуло за собой и европейские

Если слабость рынков сначала проявилась в Европе после того, как Европейский центральный банк заявил, что он повысит процентные ставки впервые за десять лет, то теперь Уолл-стрит тянет вниз европейские рынки, информирует ZN.ua.

Падение американских биржевых индексов потянуло за собой и европейские
© pixabay/quincecreative

В течение месяца в США еще больше подорожали топливо, жилье и авиабилеты, что обрушило биржевые индексы и на европейских фондовых рынках, сообщает “Голос Америки”.

Министерство торговли США сообщило в пятницу, что рост потребительских цен в стране в течение мая вновь ускорился. Индекс потребительских цен (CPI) увеличился в мае на 1,0% по сравнению с 0,3% в апреле. Это значит, что прирост за последние 12 месяцев составил 8,6%, чего в США не отмечалось уже более 40 лет.

Средняя стоимость бензина в среднем выросла до 4,37 доллара за галлон (в США – 3,8 л). Подорожали и различные услуги – плата за аренду жилья, гостиничные номера, авиабилеты – что дало экономистам повод полагать, что Федеральная резервная система (ФРС) будет продолжать в течение лета повышать базовую учетную ставку с целью обуздания инфляции. Ожидается, что учетная ставка может быть вновь повышена уже на следующем заседании руководства ФРС в ближайшую среду.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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