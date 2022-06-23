Morgan Stanley предсказал падение акций США на 20% из-за риска рецессии

Главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон заявил о росте риска рецессии и возможном падении рынка американских акций на 20% от текущих уровней, если экономический рост начнет замедляться. Об этом пишет РБК со ссылкой на Markets Insider.

Фото: rappler.com

Рецессия в США

По словам стратега, даже если экономика избежит рецессии, американские акции все равно будут падать, считает эксперт банка.



«На данный момент рецессия больше не является просто второстепенным риском, учитывая затруднительное положение ФРС в ситуации с инфляцией», — заявил Майк Уилсон.

Экономисты Morgan Stanley оценивают вероятность рецессии в США следующем году в 35% по сравнению с 20% ранее. Однако Майк Уилсон добавил, что лично он считает, что шансы немного выше.

Обвал акций

С начала года индекс S&P500 упал на 21,5% — до 3764,79 пункта по итогам торгов 21 июня. Хотя американские акции уже упали в этом году, цены еще не достигли уровней, отражающих рецессию, считает Уилсон. Если базовым сценарием рынка станет полномасштабная рецессия, индекс S&P 500 должен упасть еще более чем на 20% — примерно до уровня 2900 пунктов, чтобы рынок полностью учел в цене масштабы ожидаемого экономического спада.

Эксперт считает обвал на рынке американских акций неизбежным. Даже если экономике США удастся избежать рецессии, рынок акций все равно ждет падение, считает стратег Morgan Stanley.

В этом сценарии индекс S&P 500, вероятно, упадет еще на 7?10% — примерно до 3400?3500 пунктов, поскольку доходы компаний снижаются от инфляции, которая достигла максимума примерно за 41 год.

«Медвежий» рынок не закончится, пока не наступит рецессия или не будет устранен ее риск", — заявили в Morgan Stanley.

Считается, что «медвежий» рынок наступает, когда рынки акций теряют в цене более 20% от предыдущих пиков. Исторический максимум по S&P 500, достигнутый 4 января, был равен 4818,62 пункта. С тех пор индекс потерял более 22%.



В банке признали, что после падения рынка акции оценены уже более справедливо, однако пока не могут быть оптимистичными в отношении дальнейшей динамики на фоне ухудшения экономических перспектив.

По мнению Уилсона, многие аналитики по-прежнему ожидают, что доходы компании будут слишком высокими, несмотря на проблему высокой инфляции и замедление потребительских расходов.

Напомним

Morgan Stanley не единственный банк, который повысил свои оценки риска рецессии в экономике США . Аналитики Goldman Sachs заявили, что риск наступления рецессии в США в течение следующего года удвоился и составляет около 30%.