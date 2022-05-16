Экономика Китая: падение розничных продаж в апреле вдвое превысило прогнозы аналитиков

Китай отчитался, что в апреле его розничные продажи упали на 11,1% по сравнению с годом назад. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали гораздо меньшее падение — лишь у 6,1%, пишет CNBC.

Экономика Китая: падение розничных продаж в апреле вдвое превысило прогнозы аналитиков
Фото: nytimes.com

Промышленное производство упало на 2,9%, в то время как аналитики прогнозировали небольшой рост в 0,4%.

При этом горная сфера и сектор коммунальных услуг выросли, но производство упало на 4,6%, заявил представитель Бюро статистики Фу Линхуэй. По его словам, кроме коронаврирусных ограничений, на отрасль оказывает давление недостающий рыночный спрос, рост расходов и другие факторы.

«Все более хмурая и сложная международная ситуация и больший шок от пандемии Covid-19 внутри страны значительно превысили ожидания, давление на экономику продолжает расти», — говорится в сообщении бюро.

В прошлом месяце новая волна заболеваний covid-19 и вызванные им локдауны, особенно в Шанхае, заставили многие фабрики сократить или прекратить деятельность.

Инвестиции в основной капитал выросли на 6,8%, несколько ниже прогнозируемых 7%. Инвестиции в недвижимость увеличились на 2,7%, в производство — на 12.2%, в инфраструктуру — на 6,5%.

Производство пассажирских авто упало на 41,1% по сравнению с апрелем 2021 года, а продажи авто упали на 31,6%. Это при том, что, по официальным данным Министерства торговли КНР 2018 года, на китайскую автоиндустрию приходится примерно одна шестая рабочих мест и 10% розничных продаж страны.

Продажи в ресторанном секторе обвалились на 22,7%. Единственными секторами розничных продаж, выросшими за год, стали напитки, медицина, еда и бензин.

Уровень безработицы в 31 крупнейших городах страны поднялся до 6,7%. Безработица во всех городах выросла за месяц на 0,3 п.п. и составила 6,1%. Особенно вырос уровень безработицы среди населения в возрасте 16?24 — в апреле он составил 18,2%.

Помощь сектору недвижимости

Еще одним признаком замедления экономики стало падение спроса на долги. Общее социальное финансирование — показатель, которым Китай измеряет кредиты и ликвидность — упал за год почти вдвое и составил $134,07 млрд

Однако главный экономист Macquarie из Китая Ларри Ху считает, что проседание долгов будет кратковременным. Он указал, что 15 мая китайский центробанк «сделал первый шаг… для спасения недвижимости», снизив ставку ипотеки для должников, впервые покупающих дом. Если раньше ставка соответствовала ставке по пятилетнему кредиту, теперь она на 20 базисных пунктов ниже.

«Сегодняшнего снижения недостаточно, чтобы развернуть траекторию сектора недвижимости, но мы увидим еще большее смягчение», — считает Ху. По оценкам Moody's, на сектор недвижимости на связанные отрасли приходится около четверти китайского ВВП.

Напомним

В начале марта Китай объявил, что цель роста валового внутреннего продукта в 2022 году — «около 5,5%». В 2021 году ВВП Китая вырос на 8,1% в годовом исчислении.

По данным Национального статистического бюро, в первом квартале ВВП Китая вырос в годовом исчислении на 4,8%, несмотря на влияние локдаунов, связанных с Соvid, в некоторых частях страны в марте.

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