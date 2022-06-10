Уолл-стрит: падение индексов на фоне борьбы с инфляцией
Слабость рынков стачала проявилась по другую сторону Атлантики после того, как Европейский центральный банк заявил, что он повысит процентные ставки в следующем месяце впервые за десять лет, информирует
В четверг акции на Уолл-стрит упали после очередного напоминания о том, что центральные банки теперь больше заботятся о борьбе с инфляцией, чем о поддержке рынков,
Индекс S&P 500 упал на 2,4%, став девятым убыточным за последние 10 недель. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,9%, а Nasdaq composite потерял 2,7%.
Потери Уолл-стрит ускорились по мере приближения звонка к закрытию торгов, когда трейдеры пытались сделать последние шаги перед ожидаемым отчетом по инфляции в США, который должен быть опубликован в пятницу утром. В последний час торгов падение S&P 500 увеличилось более чем в два раза.