Уолл-стрит: падение индексов на фоне борьбы с инфляцией

В четверг акции на Уолл-стрит упали после очередного напоминания о том, что центральные банки теперь больше заботятся о борьбе с инфляцией, чем о поддержке рынков, сообщает AP NEWS .

Индекс S&P 500 упал на 2,4%, став девятым убыточным за последние 10 недель. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,9%, а Nasdaq composite потерял 2,7%.