Уолл-стрит: падение индексов на фоне борьбы с инфляцией

Слабость рынков стачала проявилась по другую сторону Атлантики после того, как Европейский центральный банк заявил, что он повысит процентные ставки в следующем месяце впервые за десять лет, информирует ZN.ua.

Уолл-стрит: падение индексов на фоне борьбы с инфляцией
© pixabay/quincecreative

В четверг акции на Уолл-стрит упали после очередного напоминания о том, что центральные банки теперь больше заботятся о борьбе с инфляцией, чем о поддержке рынков, сообщает AP NEWS.

Индекс S&P 500 упал на 2,4%, став девятым убыточным за последние 10 недель. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,9%, а Nasdaq composite потерял 2,7%.

Потери Уолл-стрит ускорились по мере приближения звонка к закрытию торгов, когда трейдеры пытались сделать последние шаги перед ожидаемым отчетом по инфляции в США, который должен быть опубликован в пятницу утром. В последний час торгов падение S&P 500 увеличилось более чем в два раза.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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