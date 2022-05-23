Центробанк россии готов прибегнуть к паническим мерам на фоне приближающегося дефолта, - СМИ

Центробанк россии готов прибегнуть к паническим мерам на фоне приближающегося дефолта, - СМИ

Оппозиционное роSSийское издание «Утро Февраля» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Центральный банк россии готовится вводить некоторые ограничения из-за неспособности выполнить международные финансовые обязательства.

Как стало известно, речь идет о запрете на снятие наличных средств с банкоматов и досрочное прекращение вкладов.

В материале сказано, что проект документа, который адресован участникам рынка ценных бумаг и ограничивает лимит на снятие средств, запрещает досрочное прекращение вкладов и еще несколько сюрпризов, уже подписан главой Центробанка рф Эливирой Набиуллиной.

Далее приводим текст документа без изменений.

«В связи с ожидаемыми 27 мая 2022 года временными затруднениями по выполнению международных финансовых обязательств, которые возникли вследствие незаконных и преступных действий руководства США по уничтожению экономики РоSSийской Федерации и отказа от принятия выплат зарубежными партнерами, а также из-за невыплаты Министерством финансов РоSSийской Федерации по купонам еврооблигаций (Международный идентификационный код ценной бумаги RU000A1034K8; RU000A0JWHA4), Банк РоSSии настоятельно рекомендует следующие изменения в регулярной политике относительно Банка ВТБ (ПАО) и Публичного акционерного общества «Московский кредитный банк» (далее кредитные организации), как ключевых организаций, осуществляющих операции по выплате пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений», - сказано в сообщении.

  1. На основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке РоSSийской Федерации (Банке РоSSии)» (в ред. от 30.12.2021 N 484-Ф3, ограничив выдачи срочных вкладов суммой не более 1 миллион рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных средств с банкоматов в размере не более 50 000 рублей в месяц начиная с 01.06.2022 года, запретить досрочное прекращение вкладов, а также установить максимальную ставку по вкладам на уровне двух третей соответствующей по сроку и валюте вклада средней арифметической процентной ставки.

  2. На основании статьи 24 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 01.04.2022 N 77-ФЗ) обязать данные кредитные организации внести соответствующие коррективы в планы восстановления финансовой устойчивости, в том числе предусмотреть ограничения на выплату дивидендов, удовлетворение требований участников кредитных организаций, произведение компенсационных и стимулирующих выплат.

 

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская соль исчезла из магазиновУкраинская соль исчезла из магазинов
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и УжгородеЦены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
ПриватБанк будет снимать деньги с каждой покупки клиентовПриватБанк будет снимать деньги с каждой покупки клиентов
Блок рекламы


Похожие новости
Monobank готовится к бегству клиентов в другие банкиMonobank готовится к бегству клиентов в другие банки
США готовят пакет на $11 миллиардов для борьбы с потенциальным глобальным голодомСША готовят пакет на $11 миллиардов для борьбы с потенциальным глобальным голодом
Завод в Днепре устроил работу на ВПК оккупантов: "Удалось изготовить 340 тонн продукции"Завод в Днепре устроил работу на ВПК оккупантов: "Удалось изготовить 340 тонн продукции"
В Финляндии готовятся к остановке поставок газа из РФ уже в ближайшие дниВ Финляндии готовятся к остановке поставок газа из РФ уже в ближайшие дни
США приготовились перекрыть РоSSии доступ еще к части валютных резервовСША приготовились перекрыть РоSSии доступ еще к части валютных резервов
Цены на газ в Европе рекордно выросли на фоне войны в УкраинеЦены на газ в Европе рекордно выросли на фоне войны в Украине
Цетробанк РоSSии готовит население к рекордной инфляцииЦетробанк РоSSии готовит население к рекордной инфляции
Bloomberg: Европа готовит план увеличения экспорта украинского продовольствия с помощью сухопутных маршрутовBloomberg: Европа готовит план увеличения экспорта украинского продовольствия с помощью сухопутных маршрутов
В РоSSии готовятся к сокращению добычи нефти и введению ЕС "потолка" ценВ РоSSии готовятся к сокращению добычи нефти и введению ЕС "потолка" цен
Германия готова помочь с доступом к СПГ странам ЕС, не имеющим выхода к морю - ШольцГермания готова помочь с доступом к СПГ странам ЕС, не имеющим выхода к морю - Шольц
Последние новости
Подгружаем последние новости