Оппозиционное роSSийское издание «Утро Февраля» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Центральный банк россии готовится вводить некоторые ограничения из-за неспособности выполнить международные финансовые обязательства.

Как стало известно, речь идет о запрете на снятие наличных средств с банкоматов и досрочное прекращение вкладов.

В материале сказано, что проект документа, который адресован участникам рынка ценных бумаг и ограничивает лимит на снятие средств, запрещает досрочное прекращение вкладов и еще несколько сюрпризов, уже подписан главой Центробанка рф Эливирой Набиуллиной.

Далее приводим текст документа без изменений.

«В связи с ожидаемыми 27 мая 2022 года временными затруднениями по выполнению международных финансовых обязательств, которые возникли вследствие незаконных и преступных действий руководства США по уничтожению экономики РоSSийской Федерации и отказа от принятия выплат зарубежными партнерами, а также из-за невыплаты Министерством финансов РоSSийской Федерации по купонам еврооблигаций (Международный идентификационный код ценной бумаги RU000A1034K8; RU000A0JWHA4), Банк РоSSии настоятельно рекомендует следующие изменения в регулярной политике относительно Банка ВТБ (ПАО) и Публичного акционерного общества «Московский кредитный банк» (далее кредитные организации), как ключевых организаций, осуществляющих операции по выплате пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений», - сказано в сообщении.