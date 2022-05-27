Биткоин назвали лучшим в мире средством борьбы с глобальным потеплением

Генеральный директор компании Geneious Дэниел Баттен опубликовал отчет, в котором говорится, что добыча биткоинов с использованием энергии, полученной в результате сжигания сопутствующего метана, может сократить выбросы CO2 на 5,32%, пишет noworries.news.

Биткоин назвали лучшим в мире средством борьбы с глобальным потеплением
Фото: epravda.com.ua

Майнинг биткоина

Баттен уверен, что к 2045 году майнинг биткоина может предотвратить глобальное потепление на 0.15%, и ни одна другая технология не может достичь большего.

По его словам, добыча биткоинов более эффективна, чем использование углеродных кредитов или государственных программ по снижению вредного воздействия.

«Сокращение выбросов метана — это самый быстрый способ снизить скорость глобального потепления, который дополняет стратегию сокращения выбросов CO2», — говорится в отчете.

В конце отчета Баттен указывает на множество мифов и ошибок, например, о вреде добычи криптовалюты с использованием алгоритма PoW, об обязательном переходе майнеров на возобновляемые источники электроэнергии, о том, что сжигаемый метан нужно использовать для обогрева жилых помещений.

По его мнению, добыча биткоинов на сжигаемом метане за счет скорости интеграции криптовалют может улучшить экологическую ситуацию быстрее, чем Программы ООН по окружающей среде и по сокращению выбросов углерода.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» курс первой криптовалюты на 16:16 составляет $28.991.

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