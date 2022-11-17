Безробіття в Україні впало до рекордного мінімуму, у ВР назвали причину
Показник скоротився не лише відносно потенційно мобілізованих чоловіків, а й щодо жінок, інформує
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні скорочується. Якщо ще у червні їх було 316 тис осіб, то на листопад їх налічувалося 239 тис. Про це
"Це рекордний мінімум не лише останнім часом, але загалом за всі місяці спостережень за безробіттям в Україні починаючи з 2003 року", – повідомив він.
За його словами, скоротилося також навантаження на одне вільне робоче місце і тепер становить сім кандидатів, тобто 7 до 1. Нинішній показник відповідає рівню грудня 2021 року та майже на 46% менше, ніж у червні 2022 року.
"Я впевнений, що фактор мобілізації впливає на зменшення кількості заявок на безробіття від чоловіків. Але показник упав у порівнянні з іншими місяцями війни навіть окремо щодо жінок", – додав нардеп.
Втім, йдеться про офіційні дані Держстату. У той же час, наприклад, Нацбанк у своєму інфляційному звіті прогнозує, що в першій половині 2023 року рівень безробіття досягне 35%, і його зниження до 18,2% очікується у 2024 році.