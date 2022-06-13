Доллар застыл, а евро продолжает падение: какой курс валют 13 июня

По состоянию на первую половину понедельника, 13 июня, курс доллара на черном рынке не изменился по сравнению с предыдущим днем и составляет 35,15 (покупка) и 35,25 (продажа).

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин", информирует Апостроф.

Средний курс доллара в украинских банках 13 июня составляет 34,80 при покупке и 35,50 при покупке.

В то же время курс евро снизился по сравнению с предыдущим днем и 13 июня составляет 36,50 при покупке и 37,60 при продаже.

Напомним, в первый день роSSийского вторжения в Украину Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен, но позднее разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты, что сразу привело к повышению стоимости доллара. Позже курс доллара начал стабилизироваться.


Лена Руденко, Апостроф





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