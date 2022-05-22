Падение цен на жилье будет ошеломляющим в ближайшие послевоенные времена и продержится несколько лет — эксперты

Хотя застройщики и продавцы готового жилья все еще не собираются снижать цены в Киеве и Харькове, и даже во Львове, однако они будут вынуждены сделать это в ближайшей перспективе. Если, конечно, реально захотят продать жилье или сдать его в аренду. Об этом в своем материале для ZN.UA "Рынок недвижимости: падение цен будет потрясающим, а возобновление ожидается скорое" пишут Людмила Симонова и Сергей Следзь.

По оценкам экспертов, падение цен будет ошеломляющим в ближайшее послевоенное время и продержится несколько лет. Почему?

"Произойдет общее падение ВВП , потому что его не будут создавать бизнесы, которые исчезли или остановились до восстановления. То есть общая сумма денег, которая будет обращаться на рынках недвижимости, станет значительно меньше, - пишут авторы статьи. - Кроме того, хотя многие беженцы уже вернулись домой, часть тех, кто выехал из Украины, мы навсегда потеряем. Эти люди не будут участвовать в создании ВВП , не будут создавать и спрос на квартиры, поэтому давление денег на рынок недвижимости будет меньше".

Но это прогноз без учета ситуации, когда за счет РоSSии удастся получить компенсацию за уничтоженное имущество и те деньги реально выйдут на рынок, отмечают эксперты. Вот как только эта денежная масса появится в объемах, которые будут давить на рынок недвижимости, спрос восстановится очень быстро.

"Удастся ли застройщикам на период между окончанием войны и появлением денег за компенсацию удержать цены и получить средства на достройку, вопрос открытый и будет зависеть от способности государства все-таки получить эту компенсацию за счет РоSSии, потому что денег в бюджете на восстановление нет и в ближайшее время не будет", – отмечают специалисты.

Конечно, до цен в Берлине в 5–10 тыс. евро за кв. м нам еще далеко, но возвращение к предвоенному состоянию должно произойти довольно быстро, особенно если люди с денежными компенсациями выйдут на рынок и это создаст спрос, а бизнес заработает.

"Поэтому не следует спешить отдавать свои метры дешево в сложные времена восстановления, советуем подождать лучшей цены", - заключают авторы.