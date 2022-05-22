Падение цен на жилье будет ошеломляющим в ближайшие послевоенные времена и продержится несколько лет — эксперты
Специалисты советуют не спешить отдавать свои метры по дешевке в трудные времена отстройки – стоит подождать лучшей цены, информирует
Хотя застройщики и продавцы готового жилья все еще не собираются снижать цены в Киеве и Харькове, и даже во Львове, однако они будут вынуждены сделать это в ближайшей перспективе. Если, конечно, реально захотят продать жилье или сдать его в аренду. Об этом в своем материале для ZN.UA "Рынок недвижимости: падение цен будет потрясающим, а возобновление ожидается скорое" пишут Людмила Симонова и Сергей Следзь.
По оценкам экспертов, падение цен будет ошеломляющим в ближайшее послевоенное время и продержится несколько лет. Почему?
"Произойдет общее падение ВВП, потому что его не будут создавать бизнесы, которые исчезли или остановились до восстановления. То есть общая сумма денег, которая будет обращаться на рынках недвижимости, станет значительно меньше, - пишут авторы статьи. - Кроме того, хотя многие беженцы уже вернулись домой, часть тех, кто выехал из Украины, мы навсегда потеряем. Эти люди не будут участвовать в создании ВВП, не будут создавать и спрос на квартиры, поэтому давление денег на рынок недвижимости будет меньше".
Но это прогноз без учета ситуации, когда за счет РоSSии удастся получить компенсацию за уничтоженное имущество и те деньги реально выйдут на рынок, отмечают эксперты. Вот как только эта денежная масса появится в объемах, которые будут давить на рынок недвижимости, спрос восстановится очень быстро.
"Удастся ли застройщикам на период между окончанием войны и появлением денег за компенсацию удержать цены и получить средства на достройку, вопрос открытый и будет зависеть от способности государства все-таки получить эту компенсацию за счет РоSSии, потому что денег в бюджете на восстановление нет и в ближайшее время не будет", – отмечают специалисты.
Конечно, до цен в Берлине в 5–10 тыс. евро за кв. м нам еще далеко, но возвращение к предвоенному состоянию должно произойти довольно быстро, особенно если люди с денежными компенсациями выйдут на рынок и это создаст спрос, а бизнес заработает.
"Поэтому не следует спешить отдавать свои метры дешево в сложные времена восстановления, советуем подождать лучшей цены", - заключают авторы.