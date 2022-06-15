Криптовалютный индекс страха достиг отметок марта 2020 года

Индекс страха и жадности упал до отметки 8, сопоставимой со значениями марта 2020 года. Тогда цена биткоина достигла «дна» на уровне $3800. Об этом пишет forklog.

Фото: currency.com

Индекс страха

По наблюдениям аналитиков Arcane Research, индекс уже 56 дней «в зоне страха», что является рекордом.

«Участники рынка, несомненно, устали от этого, многие капитулируют. Исторически покупка была выгодной стратегией в периоды страха. Однако нелегко поймать падающий нож», — поделились мыслями исследователи.

В компании отметили, что в контексте теханализа $20?000 — критически важный уровень для биткоина, поскольку является пиком предыдущего ценового ралли.

«На протяжении всей своей истории биткоин никогда не торговался ниже пиков цикла. Поэтому возможный визит ниже этого уровня может привести к капитуляции множества ходлеров и делевериджа», — отметили эксперты.

Вокруг отметки $20?000 также сосредоточен значительный открытый интерес по биткоин-опционам. Это фактор дополнительного давления на спотовый рынок, если вышеуказанный уровень не устоит под натиском медведей.

Ранее аналитики Glassnode предположили, что рынок входит в «самую глубокую фазу медвежьего цикла».

Что такое индекс страха

«Индекс страха» — в некотором смысле индикатор настроения инвесторов и трейдеров, который формируется на базе новостей, комментариев и обсуждений в СМИ , социальных сетях и на форумах. Этот показатель также называют «индексом жадности».

Сам по себе индекс вряд ли оказывает какое-либо влияние на криптовалютный рынок, поскольку его показатели не имеют под собой важных биржевых данных и onchain-метрик (объемы торгов, уровень открытого интереса, отток/приток капиталов и криптовалют с бирж и т. д. ).

В то же время важно понимать механизм эмоционального поведения трейдеров, чтобы контролировать свою собственную стратегию и четко отделять ощущения от реальной картины. Поэтому «индекс страха» может помочь в понимании общего настроения рынка, которое позволит не бросаться в крайности.