Алюминий подорожал из-за новости о перевороте в Гвинее

Беспорядки в бедной африканской стране привели к переполоху на биржах.

Алюминий подорожал из-за новости о перевороте в Гвинее
Фото: Emirates Global Aluminium

Мировые цены на алюминий, которые и без того находились на многолетних максимумах, подскочили на новостях о военном перевороте в Гвинее.

Об этом пишет Bloomberg.

В воскресенье военные заговорщики сбросили и арестовали 83-летнего президента Альфа Конде. Он был первым демократически избранным президентом этой западноафриканской страны, которая является одним из крупнейших мировых производителей алюминиевой руды - бокситов.

Президент Гвинеи в окружении военных
Фото: Honourable Media Africa Twitter
Президент Гвинеи в окружении военных

После того, как полковник Мамади Думбуя объявил о захвате власти в Гвинее, биржевые цены на алюминий выросли на 2%. Сейчас они находятся на рекордном уровне с мая 2011 года, а фьючерсы на китайских биржах - на максимуме с 2006 года.

"Инвесторы очень обеспокоены, потому что Китай покупает большую часть бокситов в Гвинее", - пояснил профильный аналитик китайской консалтинговой фирмы Beijing Antaike Information.

В то же время китайская Aluminum Corporation of China, которая добывает бокситы в Гвинее, сообщила, что переворот не повлиял на ее деятельность, а на заводах в Китае сформированы большие запасы руды.

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