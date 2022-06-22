Из-за ограбления и захвата отделений на оккупированных территориях банки потеряли 470 млн грн наличных

С начала войны и до начала мая объем банкнот, утраченных в следствие ограбления или захвата отделений на территориях, где велись боевые действия или которые были оккупированы, составил 470 млн грн. Об этом сообщил НБУ в Отчете о финансовой стабильности.

Из-за ограбления и захвата отделений на оккупированных территориях банки потеряли 470 млн грн наличных

По данным регулятора, потери составили лишь 0,6% всех наличных денег в банках накануне вторжения.

Эта сумма примерно поровну распределена между наличной и иностранной
валютой.

Еще около 60 млн грн. банкнот национальной валюты банки уничтожили и вывезли для дальнейшего обмена в НБУ.

Другие потери на оккупированных территориях

По данным НБУ, на охваченной войной территории остались сотни отделений, объектов инвестиционной недвижимости и прочего имущества банков. В начале мая остаточная стоимость недвижимости банков на этих территориях превышала 700 млн грн. Банки уже отразили в убыток 154 млн грн, из них 33 млн грн — на территориях, где ведутся боевые действия или которые оккупированы.

Окончательно оценить ущерб можно будет только после завершения войны.





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