Зеленский призвал инвесторов из Кремниевой долины вкладывать в Украину

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский рассказал инвесторам о планах запустить специальный налоговый и правовой режим "Дия City" для IT-компаний и выразил надежду, что это приведет к быстрому развитию отрасли.

Президент рассчитывает, что доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с 6 млрд до 16,5 млрд долларов в год, доля ИТ-сектора возрастет до 10% ВВП , а количество рабочих мест - до 450 тьсяч до 2025 года.

Он добавил, что специальный правовой режим направлен на создание компаний с капитализацией более 100 млн долларов, которые будут резидентами Украины.

"Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", - сказал Зеленский.

Сообщается, что во время визита Зеленский отдельно встретился с президентом Lyft Джоном Зиммером, а также представителями криптовалютного фонда Stellar Development Foundation.