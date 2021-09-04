Зеленский призвал инвесторов из Кремниевой долины вкладывать в Украину
Президент рассказал венчурным фондам о "Дие City".
Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский рассказал инвесторам о планах запустить специальный налоговый и правовой режим "Дия City" для IT-компаний и выразил надежду, что это приведет к быстрому развитию отрасли.
Президент рассчитывает, что доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с 6 млрд до 16,5 млрд долларов в год, доля ИТ-сектора возрастет до 10% ВВП, а количество рабочих мест - до 450 тьсяч до 2025 года.
Он добавил, что специальный правовой режим направлен на создание компаний с капитализацией более 100 млн долларов, которые будут резидентами Украины.
"Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", - сказал Зеленский.
Сообщается, что во время визита Зеленский отдельно встретился с президентом Lyft Джоном Зиммером, а также представителями криптовалютного фонда Stellar Development Foundation.
Напомним, что 31 августа и 1 сентября Зеленский проводил встречи с руководством США в Вашингтоне, а 2 сентября полетел на Западное побережье в Сан-Франциско. Президент выступил с лекцией в Стэнфордском университете, а также посетил офис Apple для встречи с руководителем компании Тимом Куком.