ПриватБанк на пять часов приостановит транзакции по картам и работу "Приват24"

С 7:00 утра 4 сентября обслуживание карточек и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме.

ПриватБанк на пять часов приостановит транзакции по картам и работу "Приват24"
Фото: phl.com.ua

Государственный ПриватБанк приостановит осуществление транзакций по картам и работу "Приват24" для физических лиц и бизнеса с 1:00 до 6:00 4 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, банк во время указанного периода выполнит работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Отмечается, что технические работы будут выполнять для модернизации процессинга, что позволит банку повысить скорость обработки транзакций.

"Начиная с 7:00 утра 4 сентября, обслуживание карт банка, Приват24 и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме. В прошлом году процессинговый центр ПриватБанка поставил новый национальный рекорд - обрабатывая более 1000 операций клиентов в секунду, то есть до 60 000 транзакций ежеминутно" , - отметили в пресс служба банка.

Напомним, в конце июня клиенты ПриватБанка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.

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