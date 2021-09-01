В Киеве, Одессе и Днепре на фасадах торговых центров появилась реклама криптовалютной биржи EXMO

Реклама появилась в городах-миллионниках таких как Киев, Одесса, Днепр.

В рекламе четко видно как вырос курс актива с $3,999 в 2018 до $46,000 в 2021 год, а затем биржа обращается к зрителю с вопросом «Якою буде ціна в 2022?»

Цель рекламы

Основная цель кампании — донести до широкой аудитории, что инвестирование в криптовалюту доступно каждому, поскольку не нужно покупать всю монету целиком. Например, на EXMO биткоин можно купить на сумму от 100 гривен. «Согласно нашему исследованию, мало кто понимает, что можно не покупать криптовалюты целиком, а инвестировать небольшие суммы. Цель кампании — объяснить, что тебе не нужно иметь $46,000 чтобы купить биткоин. 100 гривен достаточно, тем более, если ты только начинаешь интересоваться этой темой,» — прокомментировал кампанию операционный директор EXMO Сергей Жданов.

Сергей также добавил, что сейчас, когда криптовалюта находится на пике своего развития и весь мир говорит о массовом внедрении цифровых активов, особенно важно установить контакт с более широкой аудиторией и обучить их прежде чем они решат вкладывать крупные суммы.

EXMO отменили верификацию для украинских пользователей, ранее прохождение процесса верификации было обязательно для всех пользователей.

Об EXMO: EXMO — это криптовалютная биржа, которая существует на рынке с 2013 года и услугами которой пользуются более 2 миллионов пользователей по всему миру. На данный момент компания отменила обязательную верификацию для новых пользователей, а также снизила комиссию на ввод до 0%. EXMO активно выступает за популяризацию цифровых активов среди населения.

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