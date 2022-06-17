В Приват24 появилась новая полезная функция: как ею пользоваться

ПриватБанк рассказал о новой функции, которая теперь доступна клиентам.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ПриватБанк, речь идет об услуге «Мониторинг билетов», которая стала доступной в приложении «Приват24» для операционных система iOS и Android.

В ПриватБанке подчеркнули, что теперь, когда нет свободных билетов на поезд на нужную дату или, например, осталась только верхняя боковая полка, не нужно каждые пять минут обновлять страницу в надежде, что нужный билет появится.

Для того, чтобы услуга стала доступной, необходимо обновить Приват24 до последней версии.

«Как пользоваться мониторингом? Оставьте заявку в меню Транспорт → Поезд → Мониторинг билетов. Выбирайте подходящий тип вагона и даже полку. Сервис найдет свободные билеты и выкупит их или пришлет уведомление — чтобы вы быстро приобрели их», - сообщили в ПриватБанке.

О том, как обычная процедура привела к скандалу рассказал разгневанный клиент Привата.